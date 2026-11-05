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Tiroteo en Tampa: dos muertos, incluido el sospechoso armado con un rifle

Un tiroteo en un complejo de oficinas de Citibank en Tampa dejó dos muertos, incluido el agresor. Al menos cuatro personas más fueron hospitalizadas tras el incidente.

05/11/2026 | 10:07Redacción Cadena 3

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Operativo policial.

FOTO: Operativo policial.

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Buenos Aires, 5 noviembre (NA-Xinhua) — Un tiroteo en el complejo de oficinas de Citibank en Tampa, Florida, resultó en la muerte de dos personas, entre ellas el sospechoso, según informaron las autoridades y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

La respuesta al incidente involucró a 367 ayudantes de alguacil, quienes evacuaron el edificio y aseguraron la zona, según lo comunicado por la oficina del alguacil del condado de Hillsborough (HCSO, por sus siglas en inglés) a través de la red social X.

Las autoridades consideran que el tiroteo fue "un incidente deliberado". Al menos otras cuatro personas recibieron atención médica en un hospital local, aunque sus lesiones no son consideradas de riesgo vital, declaró el jefe adjunto de la HCSO, Frank Losat, en un comunicado.

El atacante, que portaba un rifle, logró ingresar a una zona restringida del edificio al atravesar una valla y se estrelló contra una terraza donde varias personas estaban almorzando, explicó Losat.

Un guardia de seguridad armado de Citibank se enfrentó al sospechoso y le disparó, añadió Losat. En el Centro bancario de Brandon, un suburbio de Tampa, trabajan aproximadamente 3.200 empleados.

La Policía dedicó más de dos horas a asegurar el área y continuó con las entrevistas a testigos para esclarecer los hechos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Tampa?
Un tiroteo en el complejo de oficinas de Citibank dejó dos muertos, incluido el sospechoso.

¿Quiénes fueron las víctimas?
Las víctimas son dos personas, una de ellas el atacante armado con un rifle.

¿Cuándo sucedió el tiroteo?
El incidente ocurrió el 5 de noviembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar el tiroteo?
El tiroteo se registró en el complejo de oficinas de Citibank en Tampa, Florida.

¿Cómo respondió la Policía?
La Policía envió 367 ayudantes de alguacil para evacuar y asegurar el área.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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