La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.
El sorteo número 41401 de La Previa se realizó el jueves 5 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3719, interpretado como A primera (Pescado). Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41401, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3719, cuya interpretación tradicional es A primera (Pescado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3719
2° 8706
3° 1707
4° 7597
5° 9879
6° 9789
7° 8373
8° 1850
9° 9784
10° 5567
11° 5493
12° 8422
13° 1189
14° 7130
15° 9626
16° 2826
17° 0626
18° 2224
19° 9313
20° 2684
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41401 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 5 de noviembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3719.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Pescado).
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.