La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 5 de noviembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 41401, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el jueves 5 de noviembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3719, cuya interpretación tradicional es A primera (Pescado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3719

2° 8706

3° 1707

4° 7597

5° 9879

6° 9789

7° 8373

8° 1850

9° 9784

10° 5567

11° 5493

12° 8422

13° 1189

14° 7130

15° 9626

16° 2826

17° 0626

18° 2224

19° 9313

20° 2684