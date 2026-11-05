Paysandú prepara el escenario para la primera misa de León XIV en Latinoamérica

Paysandú ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, quien celebrará allí su primera misa en Latinoamérica. La ciudad uruguaya espera una importante convocatoria de peregrinos, especialmente argentinos, que llegarán para participar de la ceremonia prevista para el sábado 7 de noviembre.

Uno de los puntos de atención está puesto en la posibilidad de que, una vez terminada la misa, el pontífice se acerque a la Plaza Constitución para tomar contacto con los fieles. Esa alternativa figura en la agenda publicada en Roma, aunque todavía no fue incorporada a la programación oficial difundida localmente.

Mientras tanto, comenzaron a intensificarse los operativos de seguridad. La Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, ubicada frente a la plaza, cerrará sus puertas para permitir los controles. "Son operativos muy minuciosos, muy detallados", se explicó durante el recorrido. Los procedimientos estarán a cargo del Ministerio del Interior uruguayo y de los equipos de inteligencia y seguridad del Vaticano, que revisarán incluso aspectos técnicos de las instalaciones.

FOTO: Preparativos en el Parque París Londres, Paysandú.

El predio donde se celebrará la misa

El Parque París Londres será el escenario de la celebración religiosa y tendrá capacidad para recibir aproximadamente a 50.000 personas. Cadena 3 consiguió un acceso exclusivo al predio, donde continúan los trabajos para completar los últimos detalles antes de la llegada del Papa.

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La expectativa también se percibe en el centro comercial de Paysandú. Melanie, una comerciante de la ciudad, contó que ya advierten mayor interés por el acontecimiento y consideró que "creemos que se va a mover bastante". También señaló que la emoción es especialmente visible entre los adultos mayores, mientras que entre los jóvenes el entusiasmo religioso es diferente.

En materia de alojamiento, los valores relevados en hoteles van de los 90.000 a los 350.000 pesos argentinos por noche. Los referentes del sector advierten dificultades para establecer estimaciones precisas debido a la oferta irregular de hospedajes y a una demanda que también resulta difícil de cuantificar.

Informe de Agustín Dadamio.