Antes de recibir a León XIV, Ángel Rossi pidió una Argentina que se anime a "tender puentes"

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, afirmó que el papa León XIV encontrará una Argentina "cascoteada económica y socialmente" y "que todavía se resiste a la unidad".

En una entrevista con Cadena 3, sostuvo que la visita será una oportunidad para escuchar un mensaje pastoral que, a su entender, interpela tanto a las personas como a las instituciones.

Rossi será anfitrión del pontífice en Córdoba el martes 10 de noviembre, durante la gira por Uruguay, Argentina y Perú que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre. La etapa argentina está prevista entre el 8 y el 11.

Al profundizar su diagnóstico sobre el país, señaló que las dificultades no se limitan a la economía. "Una Argentina que todavía se resiste a la unidad, que no la favorecemos de arriba para abajo y de abajo para arriba", expresó. Y agregó: "Todavía no tendemos los puentes que necesitamos tender".

Para Rossi, el viaje debe abrir un espacio de reflexión que alcance a toda la sociedad. Planteó que cada persona podrá reconocer qué la consuela, qué la interpela y qué debe animarse a cambiar. Pero también amplió ese desafío: "Hay un cambio que es personal y un cambio que sería bueno que sea institucional, provincial y nacional".

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• El mensaje pastoral y el riesgo de aprovechamiento político

El cardenal remarcó que León XIV llegará como pastor, con un mensaje evangélico, y diferenció ese propósito de una misión política o diplomática. Al explicar esa distinción, aludió al papel de Juan Pablo II durante la crisis entre Argentina y Chile.

"El Evangelio le pasa por encima de las ideologías", sostuvo. Aclaró, a la vez, que ese mensaje tiene una dimensión política, aunque consideró que trasciende las ideologías y no depende de ellas.

Consultado sobre el riesgo de que dirigentes intenten utilizar la visita para obtener una ventaja partidaria, respondió: "Esperemos que no". Sin embargo, admitió: "Es probable que más de uno aproveche la volada".

Rossi expresó su confianza en que la figura del Papa y sus palabras tengan un alcance mayor que esas disputas. "Hay una dimensión espiritual, no necesariamente perteneciendo a la Iglesia, que trasciende un poco", explicó. Consideró que esa dimensión podrá relativizar las conductas vinculadas con aparecer, conseguir una foto o sacar una ventaja.

Ante la pregunta sobre si había recibido presiones como anfitrión en Córdoba, señaló que en algunos mensajes o formas de expresarse pueden advertirse rasgos de ese interés. Sobre su propia situación, afirmó: "Yo me muevo cómodo y no tengo que disimular nada".

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• La prioridad por los más frágiles

Al responder sobre la atención de León XIV a los sectores más vulnerables, Rossi sostuvo que esa orientación nace del Evangelio y que se expresa tanto en sus palabras como en sus gestos.

Para explicarlo, remitió al capítulo 25 del Evangelio de Mateo y a sus referencias al acompañamiento de quienes están solos, presos o necesitan abrigo. "Cuando funcionamos bien es así", señaló sobre la tarea de la Iglesia.

En ese marco, destacó las visitas previstas al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y a una cárcel. Les atribuyó una fuerte dimensión simbólica: a su entender, expresan que el Papa visita a todos, pero da prioridad a quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad.

Comparó ese sentido con el viaje de Francisco a Lampedusa, al comienzo de su pontificado. "Si somos fieles al Evangelio, se privilegia a los más frágiles", afirmó. Y añadió: "En eso andamos de contramano del mundo cuando funcionamos bien", aunque reconoció que la Iglesia no siempre actúa de esa manera.

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• Cómo conoció a León XIV y qué destaca de su personalidad

Rossi contó que trató personalmente a Robert Francis Prevost antes de su elección como Papa, durante las sesiones del Sínodo convocado por Francisco en octubre de 2023 y de 2024.

Recordó que eran alrededor de 500 participantes, entre obispos, laicos y religiosos, y que trabajaban en mesas organizadas por idioma. Aunque Prevost cambiaba de grupo, durante buena parte de esas semanas se sentó en mesas de habla española junto a españoles y latinoamericanos.

"He estado dos meses sentado al lado de él, al comienzo sin darme cuenta de que era norteamericano", relató. Al responder sobre su manera de hablar, coincidió en que su español tiene los modos del Perú y lo describió como una figura cercana a la sensibilidad latinoamericana, sin que eso implique desconocer su nacionalidad de origen. Mencionó, además, su nacionalidad peruana.

Para el arzobispo, la impresión que transmite León XIV puede resumirse en una frase: "Estamos en buenas manos". Lo definió como un hombre que inspira mansedumbre y paz, silencioso y reflexivo.

Al compararlo con Francisco, a quien describió como "un bendito volcán", destacó una diferencia de temperamento. Aclaró que no ve una contradicción entre ambos y consideró que León XIV sigue el rumbo de su antecesor.

También recordó haber compartido con Prevost el cónclave. Dijo que su reserva puede dar una impresión de timidez, aunque él la interpreta como una forma de mansedumbre y reflexión. Subrayó que no se apresura a hablar, pero que sus intervenciones son sintéticas y contundentes, con palabras firmes cuando resultan necesarias.

Sobre cómo cambia el vínculo cuando alguien conocido se convierte en Papa, Rossi explicó que aparece un respeto propio de esa responsabilidad, aunque la actitud de León XIV facilita la cercanía. "Es muy llano de entrada, no tiene una postura que ponga distancia", señaló.

Como ejemplo, contó que después de la elección lo visitó y mantuvo una conversación personal de 50 minutos. Aseguró que tuvo la sensación de seguir hablando con Prevost, con la misma llaneza de antes.

Rossi consideró que Francisco también contribuyó a esa manera cercana de relacionarse. Definió el vínculo con el actual pontífice como respetuoso y sin rigidez, y resumió: "Él facilita mucho el trato".

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Entrevista de Miguel Clariá.