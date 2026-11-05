Cómo estará el tiempo durante la visita del Papa León XIV

El mapa meteorológico registrará cambios clave durante el recorrido de León XIV por Argentina entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre. La gira comenzará con marcas primaverales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sumará una creciente inestabilidad que amenaza con chaparrones en las actividades al aire libre programadas en Córdoba y Luján.

Lunes 9: clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires

El recorrido se abrirá el lunes a las 11:30 con una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Para este primer evento se aguarda una jornada de buen tiempo, con cielo mayormente despejado, una mínima de 14 °C y una máxima que alcanzará los 25 °C hacia la tarde.

El viento soplará del sector norte y, si bien hacia la noche se espera un incremento paulatino de la nubosidad, no se prevén complicaciones meteorológicas para la logística de la jornada.

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Martes 10: calor e inestabilidad en Córdoba

La segunda etapa tendrá como escenario la capital cordobesa, donde la agenda oficial contempla una misa a las 10:00 en el predio de la Escuela de Aviación Militar y un encuentro posterior, a las 15:15, con el clero en la Catedral. En la provincia se anticipa un ambiente cálido, con marcas térmicas entre los 14 °C y los 27 °C.

Sin embargo, el ingreso de aire inestable activará la probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas en diversos sectores. La eventual aparición de precipitaciones podría generar complicaciones en los actos al aire libre, por lo que se sigue de cerca la evolución del sistema.

Miércoles 11: 28 °C y tormentas aisladas en Luján

El cierre de la visita papal se trasladará al centro bonaerense para la misa programada a las 10:00 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Durante esta última jornada, la inestabilidad detectada el martes en el centro del país se desplazará hacia el este.

Se prevé un día caluroso, con una mínima de 15 °C y una máxima que trepará a los 28 °C. La abundante nubosidad y la chance de lluvias breves o tormentas aisladas mantendrán en alerta a los organizadores y fieles que asistan a la concentración en la plaza principal.