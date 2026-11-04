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Kudelka rearma el once de Newell's con varias bajas para enfrentar a Instituto

El entrenador del cuadro rojinegro deberá resolver varias ausencias por lesiones y podría perder también a otros futbolistas que están en duda para el encuentro ante la “Gloria”.    

04/11/2026 | 22:51Redacción Cadena 3

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Franco Escobar junto a Frank Darío Kudelka.

FOTO: Franco Escobar junto a Frank Darío Kudelka.

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    Audio. La actualidad de Newell's con Gonzalo Calvigioni.

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Gonzalo Calvigioni Por Gonzalo Calvigioni

Newell’s afrontará una nueva presentación por el torneo el próximo sábado a las 22 frente a Instituto de Córdoba, con un panorama complicado en cuanto a la disponibilidad de jugadores.

Frank Darío Kudelka deberá resolver varias ausencias por lesiones y podría perder también a otros futbolistas que están en duda para el encuentro ante la Gloria.

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A las bajas de Bruno Cabrera y Franco Escobar, que no llegarían en condiciones para el compromiso, se suman las complicaciones físicas de Rodrigo Herrera y Lautaro Gianetti, quienes tampoco estarían disponibles.

A ese panorama se agrega la situación de Cóccaro, que hoy aparece más afuera que adentro y tiene muy comprometida su presencia.

De esta manera, el entrenador rojinegro deberá evaluar las alternativas disponibles y definir cómo conformar el equipo para un partido en el que Newell’s buscará sumar ante Instituto, mientras espera recuperar efectivos para los próximos compromisos.

La acumulación de ausencias representa un problema para Kudelka, que tendrá que ajustar piezas y encontrar variantes para sostener la estructura del equipo.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Newell''s? Newell’s jugará contra Instituto de Córdoba el sábado a las 22.

¿Quién es el entrenador de Newell''s? El entrenador de Newell’s es Frank Darío Kudelka.

¿Cuándo se realizará el partido? El partido se llevará a cabo el próximo sábado a las 22.

¿Dónde se jugará el encuentro? El encuentro se jugará en Córdoba, frente a Instituto.

¿Por qué hay complicaciones en el equipo? Hay complicaciones debido a las lesiones de varios jugadores clave, como Bruno Cabrera y Franco Escobar.

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