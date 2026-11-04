Kudelka rearma el once de Newell's con varias bajas para enfrentar a Instituto

Por Gonzalo Calvigioni

Newell’s afrontará una nueva presentación por el torneo el próximo sábado a las 22 frente a Instituto de Córdoba, con un panorama complicado en cuanto a la disponibilidad de jugadores.

Frank Darío Kudelka deberá resolver varias ausencias por lesiones y podría perder también a otros futbolistas que están en duda para el encuentro ante la Gloria.

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A las bajas de Bruno Cabrera y Franco Escobar, que no llegarían en condiciones para el compromiso, se suman las complicaciones físicas de Rodrigo Herrera y Lautaro Gianetti, quienes tampoco estarían disponibles.

A ese panorama se agrega la situación de Cóccaro, que hoy aparece más afuera que adentro y tiene muy comprometida su presencia.

De esta manera, el entrenador rojinegro deberá evaluar las alternativas disponibles y definir cómo conformar el equipo para un partido en el que Newell’s buscará sumar ante Instituto, mientras espera recuperar efectivos para los próximos compromisos.

La acumulación de ausencias representa un problema para Kudelka, que tendrá que ajustar piezas y encontrar variantes para sostener la estructura del equipo.