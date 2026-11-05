La hora antes del alba: una historia de amor y resistencia en tiempos oscuros

Premio Planeta 2026, "La hora antes del alba" es una obra que se adentra en las profundidades de la memoria y la lucha por la libertad. En un país sumido en la oscuridad de la dictadura, la protagonista, Alba, se encuentra sola tras la muerte de su abuelo. Su corazón espera el regreso de su primer amor, un joven cuya supervivencia es incierta. La gran casa familiar, que guarda los ecos de los ausentes, se convierte en su refugio, pero también en un lugar de peligro, ya que su captor acecha, ansioso por cobrar venganza.

La historia de Alba es un relato de amor y coraje, donde la joven no solo enfrenta su propio destino, sino que también lucha contra un legado de violencia y represión social. A su lado, cuenta con el apoyo de su hija, un nuevo amor y un amigo incondicional, quienes la sostienen en su travesía. Los espíritus de sus ancestros la protegen, brindándole la fuerza necesaria para desafiar las sombras del pasado.

La novela, escrita en un estilo narrativo cautivador, se sitúa en un contexto histórico que resuena con la realidad actual de muchos países que han vivido bajo regímenes opresivos. La autora logra entrelazar lo íntimo con lo histórico, ofreciendo una perspectiva única sobre la resiliencia humana. La lucha de Alba por un futuro esperanzador refleja la capacidad de un país para levantarse una y otra vez, a pesar del horror y la adversidad.

En un momento en que el mundo enfrenta desafíos similares, "La hora antes del alba" se presenta como una obra relevante y necesaria. La historia de Alba no solo es un testimonio de amor, sino también un llamado a la esperanza y a la lucha por la verdad. La novela invita a reflexionar sobre el pasado y a encontrar la luz en medio de la oscuridad.

**Ficha del libro**