Un automovilista sufrió graves lesiones tras un choque en Circunvalación y Mendoza
El siniestro ocurrió durante la madrugada e involucró a un Chevrolet Corsa y un camión. La víctima fue trasladada por el SIES al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
05/11/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Así quedó el auto tras el accidente.
Un accidente de tránsito se registró este jueves a la madrugada, alrededor de la 1.20, en la intersección de avenida Circunvalación y Mendoza, en Rosario. Un hombre que circulaba en un Chevrolet Corsa sufrió politraumatismos y fue trasladado por una ambulancia del SIES al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).
En el lugar también se encontraba involucrado un camión Mercedes Benz, cuyo conductor, de 47 años, fue aprehendido. Personal policial intervino en el operativo y solicitó la presencia de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias correspondientes.
Durante el procedimiento, mientras los agentes realizaban cortes de tránsito, un Volkswagen Suran conducido por un hombre de 33 años chocó contra uno de los móviles policiales. El personal no sufrió lesiones. Los vehículos involucrados fueron secuestrados y las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría 12ª por razones de jurisdicción.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito involucró un Chevrolet Corsa y un camión Mercedes Benz en Rosario.
¿Quiénes estuvieron involucrados? Un hombre que conducía un Chevrolet Corsa y el conductor de un camión Mercedes Benz de 47 años.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este jueves a la madrugada, alrededor de la 1.20.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de avenida Circunvalación y Mendoza, en Rosario.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? Un hombre sufrió politraumatismos y otro choque ocurrió entre un Volkswagen Suran y un móvil policial durante el operativo.