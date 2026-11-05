La añoranza: un viaje a través del amor y la memoria en la Barcelona de los 50

Finalista del Premio Planeta 2026, "La añoranza" es una obra que nos transporta a la Barcelona de 1959, donde la joven Julia Ferré, al cumplir dieciocho años, se encuentra con Bastian Ballard, un traductor francés que se convierte en su salvador durante una manifestación contra el régimen franquista. Este encuentro no solo marca el inicio de una relación amorosa, sino que también abre las puertas a un mundo de poesía, jazz y descubrimiento personal.

A través de Bastian, Julia se adentra en los versos prohibidos de Antonio Machado y se aleja de la rigidez de su familia, que apoya al régimen, y de sus amigos idealistas, que buscan revivir las heridas de la guerra civil. Sin embargo, el verdadero viaje de Julia comienza dos décadas más tarde, durante la Transición, cuando descubre la conexión de Bastian con la muerte de Machado. Este hallazgo la impulsa a explorar las cicatrices del exilio y a confrontar los silencios de un país marcado por secretos.

La narrativa de la autora se inscribe en un contexto histórico crucial, donde la memoria y el exilio son temas recurrentes. La obra no solo es un relato de amor, sino también una reflexión sobre la identidad y la búsqueda de la verdad en un entorno de represión. La prosa de Ferré, rica en imágenes y emociones, invita a los lectores a sumergirse en un pasado que resuena en el presente.

La relevancia de "La añoranza" radica en su capacidad para conectar con las inquietudes actuales sobre la memoria histórica y el legado del pasado. En un momento en que el diálogo sobre la memoria colectiva es más pertinente que nunca, esta novela se erige como un testimonio de las luchas y esperanzas de aquellos que han vivido en la sombra de la historia.

En definitiva, "La añoranza" es una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre el amor, la memoria y la búsqueda de identidad en un mundo lleno de secretos.