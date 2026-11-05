Fito Páez impulsa la donación de más de 1.100 libros a una biblioteca de Neuquén

FOTO: Fito Paez durante su participación en la última Feria del Libro.

Buenos Aires, 5 noviembre (NA) - La Biblioteca Popular de Moquehue, una pequeña localidad de Neuquén de apenas 560 habitantes, recibió una donación de más de 1.100 ejemplares impulsada por Fito Páez durante la inauguración de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con la participación de 30 editoriales.

La iniciativa surgió a partir de un pedido del músico rosarino, quien aceptó participar de la apertura musical de la Feria con la condición de organizar una campaña solidaria destinada a promover la lectura. La Fundación El Libro coordinó la convocatoria, que superó ampliamente su objetivo inicial en menos de dos meses.

"Estoy muy feliz de que haya un ámbito lleno de libros y con gente deseosa de leerlos", expresó Páez tras concretarse la donación, que permitirá disponer de aproximadamente dos ejemplares por habitante.

Los libros llegaron a Moquehue, en el departamento de Aluminé, después de varios meses de dificultades logísticas provocadas por tormentas de nieve e inundaciones que bloquearon los accesos a esta localidad cordillerana, situada a unos 300 kilómetros de Neuquén capital.

La biblioteca estuvo cerca de cerrar sus puertas debido al deterioro del edificio, pero un grupo de voluntarios logró recuperarla y convertirla en un espacio de encuentro cultural para niños, jóvenes y familias.

"Es necesario que nuestros niños conozcan el mundo y las realidades a través de la lectura", destacó Luján Álvarez, docente y voluntaria responsable de la institución, que desarrolla actividades junto con la Escuela 261.

La selección de los ejemplares contempló las características de la comunidad, integrada por 60 estudiantes primarios, 35 secundarios y unos 150 jóvenes de entre 20 y 35 años.

Entre las editoriales participantes figuran Colihue, Eterna Cadencia, De la Flor, Penguin Random House, Planeta y Siglo XXI, entre otras.

La campaña forma parte de las iniciativas de la Fundación El Libro para ampliar el acceso a la lectura y fortalecer las bibliotecas populares de todo el país.