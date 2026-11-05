Llega el Pampero a Buenos Aires: mínimas de 7 grados, lluvias y ráfagas de hasta 60 km/h

Después de varias jornadas con temperaturas templadas y máximas cercanas a los 25°C, el Pampero se prepara para ingresar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cambiar por completo el panorama climático del fin de semana.

Este viento del sudoeste traerá aire frío, aumentará la inestabilidad y provocará un fuerte descenso de las temperaturas, acompañado de lluvias y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

Qué es el Pampero

El Pampero es un viento frío y seco que sopla desde el sudoeste y avanza sobre la región pampeana y el área del Río de la Plata. Se origina por el ingreso de una masa de aire frío proveniente de la Patagonia y suele generar cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Su llegada normalmente viene acompañada de ráfagas intensas, mayor inestabilidad, lluvias y, en algunos casos, tormentas. Una vez que el frente pasa, favorece el descenso térmico, despeja la nubosidad y da lugar a jornadas más frescas y con menor humedad.

Cómo evolucionará el tiempo

Miércoles: comienza a sentirse el cambio. El viento del sudoeste puede registrar ráfagas de hasta 40 km/h y favorecer un descenso de la temperatura nocturna.

Jueves: jornada más estable, con cielo despejado y máximas cercanas a los 25°C. La mejora será transitoria.

Viernes: aumenta la nubosidad por la aproximación del frente frío. Las probabilidades de lluvia pueden llegar al 90%.

Sábado: cielo cubierto, posibles lloviznas (especialmente en el oeste y sur del AMBA) y máximas de entre 18 y 19°C. El viento sur soplará con ráfagas de 45 a 60 km/h.

Domingo: será el día más frío. Las mínimas podrían ubicarse entre 7 y 9 grados en el Gran Buenos Aires y entre 10 y 11°C en la Ciudad. Durante la tarde se espera una recuperación térmica, con máximas de 21 a 23°C.

El SMN y los servicios meteorológicos recomiendan prestar atención al comportamiento del Río de la Plata en las zonas ribereñas bajas y extremar precauciones ante las ráfagas de viento durante el sábado.