Rosario amaneció con 7 grados y espera una jornada soleada con máxima de 26°C

Rosario comenzó el jueves con cielo despejado y una temperatura de 7,8 grados, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad era del 95%, la presión atmosférica de 1011 hectopascales y el viento se encontraba en calma. La salida del sol estaba prevista para las 6 y la puesta, para las 19.33.

Para esta jornada se espera una mañana despejada, mientras que durante la tarde y la noche el cielo estará ligeramente nublado. La temperatura alcanzará una máxima de 26 grados, con una mínima de 12 y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el viernes tendrá condiciones similares, con marcas de entre 15 y 25 grados. El sábado llegará un descenso de temperatura, con una máxima de 20 grados, aunque desde el domingo comenzará un nuevo ascenso que llevará los registros hasta los 29 grados el próximo miércoles.