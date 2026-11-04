Ataque homofóbico a machetazos en La Granja: detuvieron al acusado tras la brutal agresión

Un hombre de 53 años fue detenido en las últimas horas acusado de perpetrar un brutal ataque homofóbico a machetazos contra una pareja en la localidad cordobesa de La Granja.

La medida fue ordenada por el fiscal de instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, luego de la incorporación de denuncias, registros médicos y videos que registraron la violenta secuencia.

El hecho ocurrió el pasado martes, cuando Juan y Nicolás, propietarios de un concurrido emprendimiento gastronómico de la zona, regresaban desde la ciudad de Córdoba junto a un empleado.

Al detener su vehículo frente a un comercio local, el agresor descendió de su auto, interceptó a Nicolás para golpearlo y posteriormente extrajo un machete con el que le propinó múltiples impactos.

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La víctima logró salvar su vida gracias a la amortiguación del abrigo que vestía en ese momento.

Según detallaron las víctimas, el hostigamiento verbal y las agresiones en redes sociales por parte del imputado y su hijo se extendían desde hacía dos años.

Tras la difusión de las imágenes y la recolección de pruebas clave, la fiscalía efectivizó la aprehensión del atacante para resguardar la integridad física de los denunciantes y avanzar en el proceso judicial.