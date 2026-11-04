Ataque homofóbico a machetazos en La Granja: detuvieron al acusado tras la brutal agresión
Un hombre de 53 años fue arrestado por orden del fiscal Guillermo Monti luego de atacar a una pareja de comerciantes en la localidad cordobesa.
04/11/2026 | 09:24Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedó la víctima tras el ataque a machetazos.
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Radioinforme 3
Un hombre de 53 años fue detenido en las últimas horas acusado de perpetrar un brutal ataque homofóbico a machetazos contra una pareja en la localidad cordobesa de La Granja.
La medida fue ordenada por el fiscal de instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, luego de la incorporación de denuncias, registros médicos y videos que registraron la violenta secuencia.
El hecho ocurrió el pasado martes, cuando Juan y Nicolás, propietarios de un concurrido emprendimiento gastronómico de la zona, regresaban desde la ciudad de Córdoba junto a un empleado.
Al detener su vehículo frente a un comercio local, el agresor descendió de su auto, interceptó a Nicolás para golpearlo y posteriormente extrajo un machete con el que le propinó múltiples impactos.
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La víctima logró salvar su vida gracias a la amortiguación del abrigo que vestía en ese momento.
Según detallaron las víctimas, el hostigamiento verbal y las agresiones en redes sociales por parte del imputado y su hijo se extendían desde hacía dos años.
Tras la difusión de las imágenes y la recolección de pruebas clave, la fiscalía efectivizó la aprehensión del atacante para resguardar la integridad física de los denunciantes y avanzar en el proceso judicial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre fue detenido por un ataque homofóbico a machetazos contra una pareja.
¿Quién ordenó la detención? La detención fue ordenada por el fiscal Guillermo Monti.
¿Cuándo sucedió el hecho? El ataque ocurrió el pasado martes.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente ocurrió en La Granja, Córdoba.
¿Cómo se produjo el ataque? El agresor golpeó a Nicolás y le propinó impactos con un machete.
¿Por qué se detuvo al agresor? Se detuvo al agresor para resguardar la integridad de los denunciantes y avanzar en el proceso judicial.