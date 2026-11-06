Descubre la fácil receta de tarta tatin de caqui que encantará a todos
Esta sencilla tarta tatin de caqui se elabora en minutos utilizando masa de hojaldre del supermercado. Ideal para disfrutar de esta fruta otoñal.
FOTO: Tarta tatin de caqui fácil y deliciosa
Realizar una tarta tatin desde cero puede resultar complicado, pero optar por una masa de hojaldre comprada en el supermercado simplifica enormemente el proceso. La receta que se presenta aquí sustituye la tradicional manzana por caqui, una fruta que no solo es deliciosa, sino que también es fácil de preparar.
Para elaborar esta tarta, solo es necesario extender la masa, cortar los caquis (sin necesidad de pelarlos) y añadir un poco de azúcar antes de hornearla. Este método permite disfrutar de un postre exquisito en muy poco tiempo. La receta fue compartida en un nuevo video de La cocina de DAP, donde se mostró lo fácil que es su preparación.
En la redacción, la tarta desapareció en cuestión de segundos, lo que demuestra su popularidad. Si se utilizan caquis bien maduros, el resultado será aún más sabroso, aunque en esta ocasión los caquis estaban ligeramente verdes. Para quienes deseen saber más sobre esta fruta, en DAP se destaca su valor como una opción olvidada en la cocina otoñal.
La tarta tatin de caqui no solo es una forma innovadora de disfrutar de esta fruta, sino que también permite experimentar con sabores diferentes a los de la clásica tarta de manzana. Sin duda, es un postre que merece ser probado y que se puede preparar en poco tiempo, ideal para cualquier ocasión.
Lectura rápida
¿Qué tipo de tarta se presenta?
Se presenta una tarta tatin de caqui.
¿Cómo se elabora la tarta?
Se elabora extendiendo masa de hojaldre, cortando caquis y agregando azúcar antes de hornear.
¿Qué se utilizó en lugar de manzana?
Se utilizó caqui en lugar de manzana en esta receta.
¿Dónde se compartió la receta?
La receta se compartió en un video de La cocina de DAP.
¿Qué sucede con la tarta en la redacción?
La tarta desapareció rápidamente en la redacción, indicando su popularidad.