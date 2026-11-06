El Papa León XIV en Montevideo: Reflexiones sobre salud y derechos humanos

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) - Durante su llegada a Montevideo en el inicio de su gira por Latinoamérica, el papa León XIV dedicó los pasajes iniciales de su discurso a reflexionar sobre su reciente intervención quirúrgica pulmonar. Ante una multitud reunida en la Plaza Independencia y acompañado por el presidente Yamandú Orsi, el Pontífice vinculó su experiencia personal con las dificultades que atraviesan millones de personas sin cobertura sanitaria.

"Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido", expresó el Papa. En esa línea, advirtió sobre la desigualdad en el sistema de salud: "Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan".

El Sumo Pontífice remarcó que asegurar el acceso a la salud para cada individuo es una responsabilidad ineludible de toda la sociedad. "Quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita", sentenció.

Agenda social y debate sobre el aborto, la eutanasia y el suicidio

Tras su mensaje sobre la salud, el Pontífice profundizó en los contrastes de la realidad regional y se metió de lleno en los debates institucionales de Uruguay, país que legalizó el aborto en 2012 y ratificó la eutanasia en abril de 2025.

Con un fuerte mensaje, afirmó que "quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo". Abordó también "la dolorosa realidad del suicidio", un flagelo crítico en Uruguay —que registra la tasa más alta de la región con 19,16 muertes cada 100.000 habitantes en 2025—, señalando que requiere contención comunitaria, vínculos familiares y asistencia sanitaria.

Democracia, laicidad e integración

En otro tramo de su intervención, el Papa valoró los cuarenta años de democracia ininterrumpida en el país y destacó la presencia de tres expresidentes (Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou) sentados en paz junto al actual mandatario, calificándolo como un símbolo de convivencia política.

Asimismo, aludió al marcado carácter laico del Estado uruguayo, señalando que la neutralidad institucional debe garantizar un espacio de convivencia respetuosa tanto para creyentes como para no creyentes, sin confinar la religión estrictamente al ámbito privado. Hacia el cierre, en su calidad de escala vinculada a la Secretaría del Mercosur, elogió la vocación de entendimiento regional de Uruguay frente a los conflictos internacionales.