Otra vez inhibieron a Independiente
Es por una deuda de más de tres millones de dólares con Bragantino de Brasil, por el pase de Kevin Lomónaco.
06/11/2026 | 19:05Redacción Cadena 3
FOTO: El Rojo no pagó por Lomónaco
Independiente no está pasando por un buen momento futbolístico y atravesó un año complicado, pero hoy recibió malas noticias de cara al futuro cercano. Según informó el periodista Cris Pagliaro, el club acaba de ser inhibido por la FIFA por una deuda superior a los tres millones de dólares con el Red Bull Bragantino por el pase de Kevin Lomónaco.
Hace unos meses, Independiente recibió un nuevo revés en medio de la delicada situación económica que atraviesa. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del Red Bull Bragantino en el reclamo por la deuda correspondiente al pase de Kevin Lomónaco y le fijó un plazo estricto a la institución de Avellaneda para saldar el pago. La resolución llegó poco después de la salida del defensor, que fue transferido al fútbol español.
En su momento, el Rojo llegó a un acuerdo para abonar una cifra cercana a los cuatro millones de dólares por Lomónaco, pero, cuando el TAS falló a favor de los brasileños, solo había pagado unos 400.000 dólares. No solo eso, sino que el organismo dictaminó que el club argentino debía pagar 2.881.975 dólares para cancelar la deuda exigida. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha efectuado dicho pago y por eso intervino la FIFA.
En esa misma línea, el plazo para cumplir con dicha decisión del TAS venció el 2 de noviembre, por lo que, en poco más de un mes, la dirigencia no pudo destrabar el conflicto. Lo anterior le suma un grado de complejidad a la situación que atraviesa el club y pinta un escenario poco favorable para la institución, sobre todo de cara a las próximas elecciones. Lo más complejo de esta situación es que, hasta que Independiente no llega a un acuerdo por el pago o cancela la totalidad del mismo el club estará imposibilitado a inscribir nuevos refuerzos en los próximos mercados de fichajes.
Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a Independiente?
El club fue inhibido por la FIFA debido a una deuda con el Red Bull Bragantino por el pase de Kevin Lomónaco.
¿Quién informó sobre la situación?
El periodista Cris Pagliaro fue quien dio a conocer las malas noticias.
¿Cuándo venció el plazo para saldar la deuda?
El plazo fijado por el TAS venció el 2 de noviembre.
¿Dónde se encuentra el club?
El club está ubicado en Avellaneda, Argentina.
¿Por qué es grave la situación para Independiente?
El club no podrá inscribir nuevos refuerzos hasta que cancele la deuda o llegue a un acuerdo.