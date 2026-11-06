Otra vez inhibieron a Independiente

Independiente no está pasando por un buen momento futbolístico y atravesó un año complicado, pero hoy recibió malas noticias de cara al futuro cercano. Según informó el periodista Cris Pagliaro, el club acaba de ser inhibido por la FIFA por una deuda superior a los tres millones de dólares con el Red Bull Bragantino por el pase de Kevin Lomónaco.

Hace unos meses, Independiente recibió un nuevo revés en medio de la delicada situación económica que atraviesa. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del Red Bull Bragantino en el reclamo por la deuda correspondiente al pase de Kevin Lomónaco y le fijó un plazo estricto a la institución de Avellaneda para saldar el pago. La resolución llegó poco después de la salida del defensor, que fue transferido al fútbol español.

En su momento, el Rojo llegó a un acuerdo para abonar una cifra cercana a los cuatro millones de dólares por Lomónaco, pero, cuando el TAS falló a favor de los brasileños, solo había pagado unos 400.000 dólares. No solo eso, sino que el organismo dictaminó que el club argentino debía pagar 2.881.975 dólares para cancelar la deuda exigida. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha efectuado dicho pago y por eso intervino la FIFA.

En esa misma línea, el plazo para cumplir con dicha decisión del TAS venció el 2 de noviembre, por lo que, en poco más de un mes, la dirigencia no pudo destrabar el conflicto. Lo anterior le suma un grado de complejidad a la situación que atraviesa el club y pinta un escenario poco favorable para la institución, sobre todo de cara a las próximas elecciones. Lo más complejo de esta situación es que, hasta que Independiente no llega a un acuerdo por el pago o cancela la totalidad del mismo el club estará imposibilitado a inscribir nuevos refuerzos en los próximos mercados de fichajes.