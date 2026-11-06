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Ruud y Alcaraz se enfrentarán en semifinales del Masters de París en un emocionante duelo

El noruego y el español se ganaron su lugar en esta instancia tras vencer a Nuno Borges y Taylor Fritzz, respectivamente, en los cuartos de final.

06/11/2026 | 22:52Redacción Cadena 3

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Carlos Alcaraz durante su último triunfo ante Casper Ruud.

FOTO: Carlos Alcaraz durante su último triunfo ante Casper Ruud.

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El noruego Casper Ruud y el español Carlos "Charly" Alcaraz se enfrentarán en las semifinales del Masters 1000 de París, tras haber superado al portugués Nuno Borges y al estadounidense Taylor Fritzz, respectivamente, en la jornada de cuartos de final de este viernes.

Ruud, que ocupa el puesto 20 en el ranking ATP, logró una victoria en sets corridos con un marcador de 7-6 (7-5) y 6-4 ante Borges, quien se encuentra en la posición 49. El partido tuvo una duración de 1 hora y 32 minutos.

Por su parte, Alcaraz, que está en el top 3, tuvo un partido más complicado contra Fritzz, que ocupa el puesto 12 en el ranking. El español perdió el primer set en un tie break por 7-6 (12-10), pero logró recuperarse y ganó los siguientes sets por 7-5 y 6-3.

Con estos resultados, ambos tenistas avanzan a la instancia de semifinales, donde se enfrentarán a partir de las 13:00 hs, hora estimada en Argentina. Esta victoria fue especialmente significativa para Ruud, quien ascendió del puesto 23 al 20 en el ranking global.

En el otro lado del cuadro, Luca Van Assche se medirá contra el estadounidense Ben Shelton, quien ocupa el cuarto lugar en el ranking ATP. Van Assche avanzó tras vencer al australiano Rinky Hijikata, mientras que Shelton superó a su compatriota Tommy Paul.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentarán en las semifinales del Masters de París?
Casper Ruud y Carlos "Charly" Alcaraz.

¿Cuándo se jugarán las semifinales?
Este sábado a partir de las 13:00 hs, hora de Argentina.

¿Cómo llegaron a las semifinales?
Ruud ganó a Nuno Borges y Alcaraz a Taylor Fritzz.

¿Qué posiciones ocupan en el ranking ATP?
Ruud es el 20 y Alcaraz está en el top 3.

¿Quiénes más jugarán en las semifinales?
Luca Van Assche enfrentará a Ben Shelton.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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