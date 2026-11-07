Sarmiento perdió ante Tigre y su futuro en los playoffs está en manos de Huracán

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- A pesar de la derrota por 1-0 frente a Tigre en calidad de visitante, Sarmiento de Junín aún mantiene vivas sus posibilidades de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura, en un partido correspondiente a la décimosexta fecha disputado en la noche de hoy.

El único tanto del encuentro fue anotado por Santiago López a los 24 minutos del segundo tiempo, lo que dejó a Sarmiento en una situación complicada, ya que ya no puede asegurarse un lugar entre los ocho mejores.

Actualmente, Sarmiento se encuentra octavo en la Zona B y necesita que Huracán no gane ante Argentinos para garantizar su acceso a los playoffs; de lo contrario, si Huracán triunfa, se quedará con el puesto que podría haber sido para el equipo de Junín.

Además, el equipo visitante tuvo una clara oportunidad de adelantarse en el marcador durante el primer tiempo, pero el arquero Zenobbio detuvo un penal ejecutado por Junior Marabel, cuando el marcador aún estaba 0-0. La situación se agravó para Sarmiento con las expulsiones de dos jugadores, Lucas Suárez y Gastón González, a los 4 y 10 minutos del complemento, respectivamente.

Con solo nueve hombres, Sarmiento enfrentó dificultades para resistir los ataques de Tigre, hasta que López, desde fuera del área, sorprendió con un tiro cruzado que venció al arquero Thiago Ayala.

Si logra avanzar a la siguiente fase, Sarmiento se medirá contra Instituto de Córdoba o Boca en su primer encuentro.