Jorge Lauret: "La matemática es el gimnasio del razonamiento y hoy nos cuesta concentrarnos"

El prestigioso científico y matemático cordobés Jorge Lauret advirtió sobre las dificultades actuales para sostener la concentración y el pensamiento crítico frente al avance de las herramientas digitales y el uso excesivo de las pantallas.

En la antesala de su disertación en las charlas TEDx Córdoba —que se realizarán el próximo sábado 14 de noviembre en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba—, el especialista reflexionó sobre el rol fundamental de la ciencia como entrenamiento mental.

"La matemática es como el gimnasio del razonamiento; una forma de ejercitar, de aprender a argumentar y de entrenar el pensamiento que nos sirve a todos", señaló el doctor con honores por la UNC, quien además remarcó que las nuevas tecnologías y las plataformas digitales buscan captar permanentemente la atención de las personas, dificultando los procesos de reflexión profunda.

Un desafío cultural y educativo

Al ser consultado sobre el bajo rendimiento en pruebas internacionales y el nivel educativo regional, Lauret reconoció que se trata de un problema complejo de raíz cultural y burocrática, y alertó que el país ha perdido el liderazgo académico que ostentaba en Sudamérica frente al fuerte desarrollo impulsado por naciones asiáticas mediante la educación.

Pese al panorama crítico, el matemático se mostró optimista respecto al futuro del país: "Tenemos una educación universitaria pública y gratuita que no la tiene casi ningún país del mundo, y ahí hay una gran oportunidad que no siempre se aprovecha", concluyó de cara al evento que reunirá a unas 1.200 personas.

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