Así es el poncho cordobés que recibirá el papa León XIV: ocho meses de trabajo artesanal

Un poncho artesanal elaborado en un pequeño paraje de Traslasierra será uno de los regalos que recibirá el papa León XIV durante su visita a Córdoba. Cadena 3 accedió en exclusiva a las imágenes de la prenda y al testimonio de su creador, Erick Rojas, un artesano de Pachango que conservó una técnica ancestral para confeccionar una pieza con identidad provincial.

El trabajo demandó entre siete y ocho meses, desde la preparación de los materiales hasta la terminación del tejido. Aunque la confección propiamente dicha llevó alrededor de dos meses, el proceso incluyó también el hilado, la elaboración de tintes naturales y la preparación de los ovillos.

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Rojas aprendió a hilar cuando tenía apenas seis o siete años y comenzó a tejer a los 16. No es la primera vez que realiza una prenda destinada a un pontífice: también había confeccionado un poncho para el papa Francisco, en aquella oportunidad como parte de una obra colectiva junto a otros artesanos y artistas de distintas partes del país.

Los dibujos del poncho representan las sierras y los ríos de Córdoba

El encargo para León XIV tuvo una consigna especial: representar la identidad geográfica de la provincia a través de los símbolos del tejido.

La pieza combina lana de oveja, llama y algodón, y presenta dos motivos inspirados en el paisaje cordobés: las sierras y las nacientes de los ríos.

“Tiene dos dibujos, que eso fue lo que me encargaron de la provincia: que representara a la provincia de Córdoba con sus ríos y sus sierras. Entonces hice dos símbolos, uno que es de la sierra y otro que es de los ojos de agua de los nacientes de los ríos”, explicó Rojas en diálogo con Cadena 3.

El artesano contó que buscó plasmar esos elementos mediante los símbolos y diseños que se trabajan tradicionalmente en el telar.

La posibilidad de que una pieza realizada en Pachango llegue hasta el Papa también generó entusiasmo entre los vecinos. Para la comunidad, el poncho representa una oportunidad de dar a conocer el trabajo artesanal y la identidad de un pequeño paraje ubicado a unos 38 kilómetros de Mina Clavero.

Ocho meses de trabajo y una técnica ancestral

Aunque el tejido llevó aproximadamente dos meses, la confección completa del poncho demandó mucho más tiempo. Según detalló Rojas, el proceso se extendió entre siete y ocho meses.

Una de las primeras etapas consiste en preparar el hilo. Luego llega el teñido, que requiere varios días de trabajo: primero se recolectan las plantas y los materiales naturales que se utilizarán; después se prepara la tintura y se tiñe la lana. Finalmente, se enjuaga y se lava el hilo antes de comenzar a preparar los ovillos.

“Esos ovillos te llevan otro medio día más. Después, poner los hilos en el telar, otro día más, y ya se va sumando”, relató.

La prenda fue confeccionada con un telar de palos, una herramienta antigua que el artesano utiliza para mantener viva una técnica transmitida a través de generaciones. Según explicó, este tipo de instrumento fue introducido por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII y se empleaba para el trabajo textil de las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

De Pachango al Papa: una tradición que busca trascender

La confección del poncho representa la continuidad de un oficio que Rojas aprendió desde niño y que mantiene vivo en Pachango, en el corazón de Traslasierra.

Su experiencia anterior con la prenda destinada a Francisco volvió a ponerlo frente a un desafío especial: crear una pieza que no solo tenga valor artesanal, sino que también represente a Córdoba a través de sus paisajes y su historia.