Diwali: El Festival Hindú de las Luces y sus Tradiciones Multiculturales

FOTO: ¿Qué es Diwali, el Festival Hindú de las Luces, y cómo se celebra?

Diwali es considerado el festival más significativo del calendario hindú, especialmente en India, donde se celebra con fervor. Este evento, que implica oraciones, reuniones familiares y fuegos artificiales, reúne a más de 1.000 millones de personas de diversas religiones, quienes participan en esta festividad que marca la llegada de la luz.

El término Diwali se deriva de "Deepavali", que significa "hilera de luces". Durante el festival, los participantes colocan lámparas tradicionales de barro con aceite en las entradas de sus hogares, simbolizando la victoria de la luz sobre la oscuridad y del conocimiento sobre la ignorancia.

Este festival se rige por el calendario lunar hindú y, en 2026, se celebrará el 8 de noviembre. Aunque es un evento religioso de gran relevancia para los hindúes, también es observado por sijs, jainistas y budistas, quienes tienen distintas interpretaciones del mismo. La temática central se mantiene constante: la victoria del bien sobre el mal.

En el sur de India, Diwali conmemora la victoria del dios Krishna sobre el demonio Naraka, mientras que en el norte se honra el regreso del dios Rama junto a su esposa Sita y su hermano Lakshmana tras 14 años de exilio.

Las tradiciones varían según la región, pero generalmente incluyen luces, fuegos artificiales, banquetes, el uso de ropa nueva y oraciones. En el sur, muchos se bañan en aceite tibio por la mañana, simbolizando la purificación, mientras que en el norte, la adoración se centra en la diosa Lakshmi, quien representa la riqueza y la prosperidad.

Otra costumbre es el juego, que refleja la creencia de que aquellos que apuestan en la noche de Diwali tendrán prosperidad durante el año. En el primer día del festival, conocido como Dhanteras, muchas personas compran oro, convencidas de que les traerá buena suerte.

Las festividades también incluyen el uso de petardos y el intercambio de dulces y regalos entre amigos y familiares. Además, se elaboran rangoli, patrones coloridos dibujados en el suelo, que adornan los hogares durante la celebración.

Para los jainistas, Diwali marca el día en que el señor Mahavira, su último gran maestro, alcanzó el nirvana, mientras que los sijs conmemoran Bandi Chhor Divas, que coincide con Diwali, en honor a la liberación del gurú Hargobind de la prisión del emperador mogol Jahangir.

Algunos budistas celebran el día como el aniversario de la conversión del emperador Ashoka al budismo en el siglo III a.C.

En Disney World, en Florida, se llevan a cabo varias festividades previas al feriado, con la participación de más de 500 bailarines. En Times Square, Nueva York, se celebró el 11º año de Diwali con artistas internacionales y bazares culturales.

Otras celebraciones comunitarias en Norteamérica incluyen eventos en el malecón de Jersey City, un crucero en el río Hudson, festividades en San Francisco y en Vancouver, Canadá. El año pasado, California se convirtió en el tercer estado de EE.UU. en oficializar Diwali como feriado estatal.