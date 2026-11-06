Demócratas en el Senado: un freno a las nominaciones de Trump a la Corte Suprema

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha liderado una transformación en la Corte Suprema que ha permitido establecer una supermayoría conservadora. Sin embargo, se enfrenta a un nuevo escenario con un Senado fortalecido, bajo el liderazgo de los demócratas, que está decidido a resistir sus nominaciones judiciales.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien probablemente asumirá nuevamente el cargo de líder de la mayoría el próximo año, aseguró en una entrevista con la agencia que los demócratas se opondrán a que el mandatario republicano designe a un "derechista" en la Corte Suprema. "No vamos a permitir nominados deficientes" en el poder judicial ni en el gabinete de Trump, agregó.

Los demócratas contarán con al menos 54 escaños en el Senado de 100 miembros el próximo año, y podría llegar a 56, dependiendo de los resultados finales en Mississippi y Alaska. Esto les otorga una mayoría significativa para bloquear a los nominados de Trump o incluso ignorarlos por completo.

Tras años de quedar en desventaja en las disputas de confirmación contra los republicanos, especialmente en lo que respecta a nominaciones a la Corte Suprema, los demócratas ahora podrán aplicar tácticas más agresivas. Esta situación prácticamente elimina la posibilidad de que Trump pueda ampliar su legado en la corte, que consolidó durante su primer mandato al nombrar a tres de los actuales magistrados.

En el pasado, Trump había especulado que podría llegar a nominar hasta a siete de los nueve integrantes de la corte antes de finalizar su segundo mandato, según información de una fuente cercana. Schumer no aclaró si dejará vacante algún puesto en la Corte Suprema hasta después de la próxima elección presidencial, como hizo en 2016 el entonces líder republicano del Senado, Mitch McConnell, permitiendo a Trump nombrar a su primer elegido.

"En resumen, no vamos a permitir que un derechista llegue a la corte", afirmó Schumer. Por su parte, la Casa Blanca manifestó que "los demócratas extremos tienen un historial de politizar la Corte Suprema, incluso contemplando planes para ampliar la Corte con magistrados liberales".

La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó que "el presidente Trump nunca permitirá que amplíen la Corte Suprema y arruinen el poder judicial independiente". Actualmente, ninguno de los dos magistrados de mayor edad de la corte, Samuel Alito (76 años) o Clarence Thomas (78 años), ha indicado públicamente su intención de retirarse. Los nombramientos vitalicios suelen conllevar un distanciamiento de la política, incluso en situaciones como las elecciones recientes, donde los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado.

"Los magistrados deben saber que si se retiran ahora, justo antes de que los demócratas asuman el Senado, habrá una enorme presión para hacer cambios serios en la corte", advirtió Dale Carpenter, profesor de derecho en la Southern Methodist University. Alito ha reflexionado sobre su retiro en los últimos meses y ha manifestado que no está seguro de "cuánto tiempo podré seguir haciendo este trabajo". Sin embargo, también ha dicho que permanecerá en la corte hasta el final del próximo verano y que no renunciará bajo un gobierno con Congreso opositor.

Por su parte, Thomas se convertiría en el magistrado con más tiempo de servicio en la historia del país si se mantiene en su puesto hasta mayo de 2028. Trump ha mostrado una deferencia inusual hacia Alito y Thomas, incluso mientras critica a otros magistrados que han fallado en su contra; ha elogiado a ambos por su pericia jurídica y ha evitado pronunciarse sobre si deberían retirarse para permitirle nombrar a sus sucesores.

En una entrevista con Fox News Channel en abril, Trump mencionó que tiene una lista corta de posibles nominados, pero no sabía si habría otra vacante este año, citando la "muy buena salud física" de Alito.

La amplia mayoría de los demócratas en el Senado también dificultará los esfuerzos de los republicanos para recuperar terreno en las elecciones de 2028, donde el Partido Republicano defenderá estados como Wisconsin, Carolina del Norte e Iowa, donde los demócratas lograron avances significativos en los últimos comicios.

"Probabilidad de confirmar a un sucesor digno del juez Thomas y/o Alito durante el mandato del presidente Trump: cero", publicó en X el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras las elecciones. "Probabilidad de confirmar a un sucesor digno durante una hipotética administración republicana 2029-2033: probablemente cero (el Partido Republicano no podrá recuperar suficientes escaños en el 28)".

Históricamente, algunos magistrados han programado sus retiros considerando quién será el presidente que nombrará a su sucesor, aunque no es la única consideración en su toma de decisiones. Por ejemplo, la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg resistió los esfuerzos de progresistas para que se retirara cuando el presidente Barack Obama estaba en el cargo y falleció en el último año del primer mandato de Trump, lo que permitió que este la reemplazara con la magistrada conservadora Amy Coney Barrett, quien participó en la decisión que eliminó el derecho constitucional al aborto.

Aun si surgiera una vacante inesperada en la Corte Suprema en las próximas semanas, las confirmaciones mientras los republicanos aún están en el poder no son algo seguro. Trump, de hecho, obligó al senador Thom Tillis de Carolina del Norte a abandonar su intento de reelección. Ese escaño fue ganado por uno de los exgobernadores del estado, el demócrata Roy Cooper. El presidente también se opuso a dos republicanos en funciones en sus primarias: el senador Bill Cassidy de Luisiana y el senador John Cornyn de Texas, lo que llevó a los demócratas a voltear el escaño en Texas. La senadora de Maine, Susan Collins, otra republicana que perdió, atribuyó su derrota en parte a Trump.