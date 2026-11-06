Oposición africana en riesgo: aumentan acusaciones de traición y penas de muerte

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Varios líderes opositores en África han sido acusados de traición o delitos similares en tiempos recientes y podrían ser sentenciados a muerte. Según grupos de derechos humanos, muchos de esos casos no son más que intentos de gobiernos de silenciar o apartar a la oposición.

La figura opositora ugandesa Kizza Besigye fue secuestrada en Kenia y llevada de regreso a su país para enfrentar acusaciones de planear el derrocamiento del gobernante. Figuras opositoras zambianas salieron de la clandestinidad y fueron arrestadas por cargos de traición tras unas elecciones este año empañadas por denuncias de detenciones y amenazas de críticos del gobierno.

El expresidente del Congo Joseph Kabila fue declarado culpable de traición por un tribunal militar y condenado a muerte en ausencia el año pasado, en un juicio que Human Rights Watch describió como una "venganza política". El popular líder opositor de Mozambique será juzgado este mes acusado de incitar al terrorismo y a la desobediencia civil.

A continuación, un vistazo a algunos de los casos más destacados de África: El veterano líder opositor tanzano Tundu Lissu fue absuelto del delito de traición el viernes, pero fue condenado a cuatro años de prisión por incitar a otros a perturbar las elecciones del año pasado. Lissu, de 58 años, se enfrentaba a la pena de muerte por el cargo de traición.

Lissu ha estado en la cárcel desde que fue arrestado en abril de 2025 en un mitin político en el que había pedido reformas electorales. Había criticado la ausencia de un organismo electoral independiente y había alegado que las leyes favorecen al partido dominante CCM, que lleva décadas en el poder. Las autoridades afirmaron que su lema "Sin reformas, no hay elecciones" alentó a sus simpatizantes a entorpecer las elecciones de 2025. La presidenta tanzana Samia Suluhu Hassan, del CCM, fue reelegida con más del 97% de los votos después de que el partido de Lissu y otro importante partido opositor fueran excluidos de los comicios.

Lissu fue acusado de traición y de hacer afirmaciones falsas contra las autoridades para engañar al público. Se ha declarado inocente y denuncia que se le han negado consultas privadas con sus abogados. Lissu es un opositor histórico del gobierno que sobrevivió a un intento de asesinato cuando recibió 16 disparos dentro de su automóvil en 2017. Ha sido arrestado alrededor de una docena de veces, según grupos de derechos y reportes locales, y pasó un tiempo en el exilio.

El ex candidato presidencial de Uganda Besigye fue secuestrado en 2024 mientras estaba en Nairobi, Kenia, según Amnistía Internacional. Días después, compareció ante un tribunal militar en Uganda para enfrentar cargos de traición. Su caso fue trasladado a un tribunal civil, donde él y otros dos coacusados fueron imputados por traición por presuntamente planear el derrocamiento del presidente ugandés Yoweri Museveni. También podrían enfrentar la pena de muerte si son declarados culpables.

Besigye, de 70 años, que ha estado encarcelado durante dos años, se desplomó en el tribunal en julio y según reportes está gravemente enfermo. Es una veterana voz de disidencia en Uganda, donde el autocrático Museveni ha sido presidente desde 1986 tras eliminar los límites de mandato y reprimir las críticas. El otro principal líder opositor de Uganda, Bobi Wine, huyó del país este año por temor por su seguridad.

El principal rival por la presidencia en Zambia estuvo entre decenas de miembros de la oposición arrestados tras unas elecciones celebradas en agosto y ganadas por el presidente Hakainde Hichilema. Casi 20 de ellos, incluido Brian Mundubile —que quedó segundo detrás de Hichilema— y su compañero de fórmula Makebi Zulu, han sido acusados de traición. Su juicio aún no ha comenzado.

Las autoridades alegan que se encontró a miembros de la oposición con armas en la propiedad de Mundubile y que estaban planeando un levantamiento, lo cual ellos niegan. Mundubile afirmó que las fuerzas de seguridad allanaron la propiedad y dispararon contra un grupo desarmado que se había reunido. Un exlegislador murió.

Human Rights Watch indicó que las autoridades no han proporcionado información sobre cuántos miembros de la oposición en total fueron detenidos en redadas antes y después de las elecciones y que podrían ser más de 80. El grupo de derechos señaló que en Zambia existe un "clima postelectoral de intimidación, acoso y represión", y que la reputación del país como democracia estable está deteriorándose.

La condena por traición y la sentencia de muerte dictadas contra el expresidente del Congo Kabila en 2025 fueron criticadas porque fue juzgado ante un tribunal militar pese a ser civil, lo que según grupos de derechos socava la democracia y el debido proceso. Kabila, quien dirigió el país de 2001 a 2019 tras el asesinato de su padre, fue procesado por presunto apoyo a los rebeldes del M23. No estuvo presente en el juicio y no ha sido detenido.

Kabila, quien también fue acusado de violaciones de derechos humanos cuando fue líder, se alió recientemente con los rebeldes en el este del Congo para lanzar una nueva coalición política y militar contra su rival y actual presidente, Felix Tshisekedi.

El veterano líder opositor de Sudán del Sur, Riek Machar, fue llevado a juicio en septiembre de 2025 por cargos que incluyen traición, terrorismo y crímenes contra la humanidad. Es acusado de ayudar a orquestar un ataque de una milicia contra una guarnición militar. Sus aliados lo niegan.

Machar, que ha sido suspendido como primer vicepresidente por el presidente Salva Kiir, está bajo arresto domiciliario y ha estado compareciendo dentro de una jaula durante las audiencias judiciales. Hay siete coacusados. Los abogados de Machar impugnaron la jurisdicción del tribunal especial, al argumentar que la fiscalía violó un acuerdo de paz de 2018 que devolvió a Machar a un gobierno de unidad tras una guerra civil de cinco años. Su procesamiento ha sido criticado por considerarse motivado políticamente y una violación del acuerdo de paz.

Sudán del Sur aún no ha celebrado elecciones 15 años después de la independencia. La votación ha sido aplazada repetidamente y ahora está programada para el 22 de diciembre.