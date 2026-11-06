El cambio de rumbo de los votantes hispanos: un apoyo decisivo a los demócratas en las elecciones

SAN JUAN, Texas, EE.UU. — Durante las elecciones de mitad de mandato, se observó un notable viraje en la preferencia de los votantes hispanos, quienes se inclinaron decisivamente hacia los demócratas, lo que proporcionó un impulso significativo al partido en Texas y en múltiples contiendas legislativas a lo largo del país.

Este cambio de apoyo es sorprendente, dado que hace solo dos años, este grupo demográfico había mostrado una tendencia a respaldar al entonces presidente Donald Trump. El representante demócrata Gabe Vasquez expresó su satisfacción tras obtener una victoria en su distrito de Nuevo México por un margen de aproximadamente 17 puntos porcentuales, tras haber ganado en 2022 por menos de un punto.

Los demócratas aprovecharon el descontento de los votantes, que se sentían angustiados por el aumento de los precios y la corrupción en el gobierno. Este descontento permitió al partido recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Los hispanos se unieron a la ola de rechazo hacia Trump y su partido, reflejando un cambio notable en todos los condados de Texas, donde la mayoría votó más a favor de los demócratas que en la elección presidencial anterior.

Cuanto mayor era la proporción de población hispana en un condado, más pronunciado era el cambio. Johnny Garcia, un policía que ganó un nuevo distrito de la Cámara en el área de San Antonio, comentó: "Este es nuestro momento, cuando pudimos lograr avances tan históricos que probablemente nunca imaginamos, especialmente aquí en Texas."

En este contexto, aproximadamente un tercio de los votantes hispanos respaldó al candidato republicano en su contienda local por la Cámara, mientras que cerca del 40% había votado por Trump en 2020. Este giro fue especialmente evidente en Texas, donde los demócratas lograron obtener un escaño senatorial y la gobernación, así como todos los cargos estatales en la boleta.

Un 70% de los hispanos apoyaron al demócrata James Talarico en la contienda por el Senado, mientras que solo cerca del 30% optaron por el republicano Ken Paxton. La división en la elección presidencial de 2024 mostró que el cambio fue más significativo entre los votantes hispanos menores de 65 años, con un aumento de aproximadamente 20 puntos porcentuales hacia Talarico.

Cindy Candia, una demócrata de 56 años, se mostró entusiasmada con el éxito de su partido en Texas, especialmente con la elección de la gobernadora entrante Gina Hinojosa, quien creció en el Valle del Río Grande. "Es mujer, es hispana, es de Brownsville. No creo que nadie pensara que Texas votaría por eso", señaló Candia.

Los demócratas también lograron ganar todos los distritos de la Cámara de Representantes que colindan con la frontera con México, lo que no sucedía desde 2008. En Florida, donde la senadora republicana Ashley Moody obtuvo la reelección por un estrecho margen, menos de la mitad de los votantes hispanos la apoyaron, en contraste con el 55% que respaldó a Trump en 2020.

En Kansas, tres condados de mayoría hispana que anteriormente votaron abrumadoramente por Trump ahora respaldaron a Adam Hamilton, quien se convirtió en el primer demócrata en casi un siglo en ganar una contienda por el Senado en ese estado. La participación electoral aumentó un 27% en esos condados en comparación con 2022.

Catorce demócratas hispanos fueron elegidos por primera vez, 10 de ellos en distritos que estaban representados por republicanos o que fueron rediseñados para favorecer al partido republicano. La representante Linda Sanchez de California afirmó que el Caucus Hispano del Congreso contará con más miembros que nunca.

Leticia Gutierrez, una demócrata que ganó un distrito de la Cámara de Representantes en Houston, destacó que los votantes latinos buscan representantes que comprendan sus problemas en el Capitolio. "Voy a llevar todas esas cosas conmigo a Washington para poder tener esa perspectiva", dijo.

Manny Rutinel, un demócrata que derrotó al representante republicano Gabe Evans en Colorado, mencionó que los votantes se identificaron con su historia de vida, confiando en que entiende sus preocupaciones económicas. "Creo que me eligieron porque saben que para mí es profundamente personal", indicó.

En los distritos de la Cámara donde al menos una cuarta parte de la población es hispana, la proporción de votos demócratas superó en promedio en 11 puntos porcentuales al desempeño de Harris en 2024. En contraposición, otros distritos registraron una ganancia promedio de 7 puntos porcentuales.

Los candidatos demócratas al Senado superaron los resultados de su partido en 2024 por más de 15 puntos porcentuales en los condados de mayoría hispana. Este grupo ha sido particularmente afectado por la política de inmigración de Trump, que fue un tema destacado junto a las preocupaciones económicas.

A pesar de que la promesa de Trump de arrestar y deportar a inmigrantes tuvo eco durante su campaña, la opinión pública se ha vuelto en contra de su agresiva estrategia de detenciones. Elton Reid, un votante latino, expresó: "Todo el mundo votó por él y ahora él viene y los encarcela. Como que les prometió el mundo y no cumplió, y ahora los encierra." Reid optó por los demócratas en su distrito disputado, donde el demócrata Bob Brooks derrotó al representante republicano Ryan McKenzie.

El alcalde de Allentown, Matt Tuerk, un demócrata latino, advirtió que los demócratas no deben confiarse. "Vieron una traición de Trump después de que le dieron una oportunidad en 2024. Y se fueron con los demócratas, y ahora les están dando una oportunidad", sostuvo Tuerk. "Pero están en período de prueba".