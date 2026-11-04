Récord histórico: 17 mujeres gobernarán estados en EE.UU. tras las elecciones de 2026

Buenos Aires, 4 noviembre (NA) -- Los comicios de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos han marcado un hito significativo, especialmente para las mujeres que aspiran a cargos gubernamentales y en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado: los votantes de 17 estados eligieron a una mujer para gobernar, estableciendo un nuevo récord, según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidenses de la Universidad de Rutgers (CAWP), informado por NBC News y ABC News.

El récord anterior había sido de 14 mujeres ocupando simultáneamente el cargo de gobernadora, cifra que había sido registrada por el CAWP en 2025 y nuevamente en 2026.

Las gobernadoras electas, según las proyecciones de los medios internacionales, son las siguientes: en Georgia, Keisha Lance Bottoms (demócrata), quien se convierte en la primera gobernadora del estado; en Texas, Gina Hinojosa (demócrata), la primera latina en el cargo; en Nuevo México, Deb Haaland (demócrata), exsecretaria del Interior y primera mujer indígena gobernadora del país; en Ohio, Amy Acton (demócrata), quien venció a Vivek Ramaswamy y es la primera mujer gobernadora de Ohio; en Tennessee, Marsha Blackburn (republicana), quien deja el Senado para asumir como la primera gobernadora del estado; en Minnesota, Amy Klobuchar (demócrata), también procedente del Senado, y primera gobernadora de Minnesota; en Michigan, Jocelyn Benson (demócrata), exsecretaria de Estado, quien sucede a Gretchen Whitmer; en Maine, Hannah Pingree (demócrata), que asume el cargo de otra mujer, Janet Mills; y en Rhode Island, Helena Foulkes (demócrata), la segunda gobernadora en la historia del estado.

Las reelegidas incluyen a Kathy Hochul (demócrata, Nueva York), Katie Hobbs (demócrata, Arizona), Maura Healey (demócrata, Massachusetts) y Sarah Huckabee Sanders (republicana, Arkansas).

Además, hay dos estados donde una mujer ganará sí o sí: en New Hampshire, la republicana Kelly Ayotte frente a la demócrata Cinde Warmington, y en Oregón, la demócrata Tina Kotek contra la republicana Christine Drazan. Aunque varios medios ya las consideran ganadoras, la AP no había hecho la proyección al momento de cerrar esta nota.

También se añaden al listado Abigail Spanberger (Virginia) y Mikie Sherrill (Nueva Jersey), quienes fueron elegidas en 2025, aunque sus cargos no estaban en juego. En Kansas, la demócrata Cindy Holscher se encontraba en un empate técnico con el republicano Ty Masterson, sin proyección.

Según NBC, en seis estados (Georgia, Texas, Ohio, Minnesota, Tennessee y Rhode Island) una mujer ocupa una gobernación que actualmente está en manos de un hombre. Cabe destacar que Tennessee, Minnesota y Georgia nunca habían tenido una gobernadora.

Las candidatas a gobernadoras ya habían logrado un récord previo a las elecciones, con 26 mujeres postuladas de los principales partidos, superando el récord de 25 establecido en 2022.

Más hitos históricos en el Congreso

Las mujeres también hicieron historia el martes en las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes en todo el país.

La demócrata Peggy Flanagan se convertirá en la primera mujer nativa norteamericana en servir en el Senado de los Estados Unidos tras su victoria prevista en Minnesota. En Illinois, la victoria proyectada de la demócrata Juliana Stratton en el Senado de los Estados Unidos significa que habrá tres mujeres negras sirviendo en el Senado al mismo tiempo, ya que Stratton se unirá a las actuales senadoras Lisa Blunt Rochester de Delaware y Angela Alsobrooks de Maryland.

La victoria de Stratton también convierte a Illinois en el primer estado representado por dos senadoras afroamericanas, según el CAWP, ya que trabajará junto a la actual senadora Tammy Duckworth, también demócrata.

La victoria esperada de la demócrata Annie Andrews en Carolina del Sur la convierte en la primera mujer senadora en la historia del estado. En Colorado, la demócrata Melat Kiros ganó la contienda por el 1er Distrito Congresional, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana elegida al Congreso en la historia del estado. Además, la victoria prevista de la demócrata Denise Powell en Nebraska la hará la primera latina en representar al estado en el Congreso.

A pesar de los hitos alcanzados, el CAWP informa que se prevé que 139 mujeres presten servicio en el 120.º Congreso a partir de enero, una cifra ligeramente inferior a las 152 mujeres que actualmente ocupan cargos. En los niveles estatales, incluido el de gobernador, más mujeres que nunca ocuparán puestos tras las elecciones del martes, alcanzando un total de 101 mujeres, según el CAWP.

Asimismo, las mujeres negras están marcando un precedente a nivel estatal, con al menos 18 ocupando cargos ejecutivos electivos, superando el récord anterior de 11.