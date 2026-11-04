España solicita asistencia técnica europea para esclarecer el accidente ferroviario en Urda

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- España ha solicitado apoyo técnico a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para llevar a cabo una investigación sobre el accidente que tuvo lugar la semana pasada en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, donde 69 personas perdieron la vida.

En una conferencia de prensa, el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apóstolos Tzitzikostas, informó que la solicitud fue realizada por la "autoridad de investigación española", y que la ERA proporcionará toda la asistencia técnica necesaria bajo la supervisión de las autoridades locales.

Una semana después del siniestro, la investigación preliminar llevada a cabo por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) indica que a las 08:31 hora local se produjo una avería en el sistema de protección y señalización LZB. Esta falla obligó a gestionar la circulación mediante señalización lateral y comunicaciones directas entre el centro de control y los maquinistas.

Hasta el momento, la AITAT ha llevado a cabo inspecciones en el lugar del accidente y en el centro de control en Madrid, recopilando grabaciones, registros de comunicaciones y datos de los trenes. Las investigaciones incluirán entrevistas, análisis de las instalaciones y del mantenimiento, así como el estudio de factores humanos, organizativos y de procedimiento.

En este contexto, Tzitzikostas enfatizó la importancia de evitar conclusiones prematuras y destacó que la investigación independiente debe aclarar lo sucedido. También mencionó que es "muy preocupante" que en menos de un año se hayan registrado dos graves accidentes ferroviarios en España, pero afirmó que la Comisión Europea continuará supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad.

Asimismo, el comisario instó a acelerar la implementación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), que tiene como objetivo unificar la señalización y protección de los trenes en la Unión Europea, y abogó por un refuerzo de las competencias de la ERA en materia de seguridad.