Mendoza: ingresó a Diputados el proyecto del Gobierno provincial para alivio fiscal de las PyMEs

La Legislatura de Mendoza comenzó a tratar el proyecto enviado por el gobernador Alfredo Cornejo que busca dar alivio fiscal y financiero a las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa coincide en líneas generales con las medidas anunciadas a nivel nacional por el ministro Luis Caputo.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la UCR local, Andrés Lombardi, en diálogo con Cadena 3. Entre los principales puntos, el proyecto establece la suspensión de los embargos sobre las cuentas de las PyMEs que operan en la provincia, al menos hasta fin de año y con posibilidad de prórroga por seis meses más.

La medida alcanza a las deudas originadas a partir de 2025. También contempla una disminución de los intereses punitorios, la ampliación de los planes de pago de 12 a 18 meses para las deudas con la Administración Tributaria Mendoza, y la posibilidad de que aquellas empresas que cuenten con crédito fiscal por retenciones de Ingresos Brutos puedan aplicarlo al pago de impuestos patrimoniales.

“Son una serie de medidas que entendemos que pueden ayudar a la situación financiera de las PyMEs”, explicó Lombardi. El legislador remarcó que la provincia busca rescatar a los buenos contribuyentes que, por la coyuntura económica, están cayendo en morosidad, y no premiar a los reincidentes.

“La provincia de Mendoza no ha tenido moratorias en los últimos 10 años porque dar moratorias significa darle un premio a los que no han pagado los impuestos”, señaló. En ese sentido, recordó el esquema de premios al buen cumplimiento: quienes tienen el impuesto automotor e inmobiliario al día pueden acceder a un descuento de alrededor del 30% por pago anual, y un 25% adicional si cancelaron el del año anterior.

Respecto de la situación actual de las PyMEs mendocinas, Lombardi indicó que no escapa a la realidad nacional. Mencionó el cambio en la matriz productiva: sin inflación, las empresas tradicionales deben enfocarse más en la eficiencia productiva que en el juego financiero.

Además, destacó la crisis que atraviesa la vitivinicultura, en línea con la caída del consumo de bebidas alcohólicas a nivel mundial. “En Francia y en España están levantando viñas e inclusive el Estado está subsidiando esa erradicación”, ejemplificó. En Mendoza, donde el sector es un importante generador de empleo, se avanza en un proceso de reconversión, mientras la provincia avanza en minería y en la exploración de la lengua norte de Vaca Muerta.

Entrevista de Informados, al Regreso.