Recomendaciones a la hora del comercio online: "Si tiene dudas, desconfíe antes de comprar"

Con una nueva edición del Cyber Monday en marcha, miles de consumidores buscan aprovechar las promociones y descuentos que ofrecen las tiendas online. Sin embargo, detrás de las oportunidades comerciales también aparecen riesgos de estafas, páginas falsas y operaciones fraudulentas que pueden terminar en pérdidas económicas. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe difundieron una serie de recomendaciones para realizar compras seguras y conocer los derechos que asisten a los usuarios.

La edición 2026 del evento se desarrolla entre el 2 y el 4 de noviembre y cuenta con más de 900 marcas adheridas. Si bien algunos comercios comenzaron a ofrecer promociones antes de la fecha oficial, la plataforma del evento permite consultar cuáles son las empresas que participan y verificar la legitimidad de las ofertas.

En ese contexto, Leandro Piazza, director de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, remarcó en Cadena 3 Rosario que la prevención debe comenzar antes de ingresar los datos personales o realizar un pago. “Nosotros lo que recomendamos a la gente es que, para que todo termine bien, debe empezar bien. Y la forma de empezar bien es acudir a páginas seguras que tengan un candadito verde o que empiecen con las iniciales HTTPS y que consulten en la página oficial de Cyber Monday para ver cuáles son los comercios que efectivamente están adheridos”, explicó.

La advertencia apunta especialmente a las páginas clonadas, que imitan la identidad visual de marcas reconocidas para engañar a los compradores. Estos sitios pueden reproducir logotipos, fotografías y promociones de comercios reales, pero detrás de ellos puede haber operaciones fraudulentas, productos que nunca llegan o transferencias difíciles de recuperar.

Por ese motivo, una de las principales recomendaciones es ingresar directamente a los sitios oficiales de las marcas y comprobar que formen parte de los comercios adheridos al evento. También resulta importante verificar la dirección web y evitar avanzar ante cualquier elemento sospechoso.

Otro aspecto fundamental es conservar la documentación de cada operación. Piazza aconsejó realizar una captura de pantalla al momento de efectuar la compra y solicitar siempre la factura correspondiente. Estos comprobantes pueden resultar determinantes si posteriormente surge algún inconveniente con la entrega, las características del producto o el cobro.

Además, recordó que los consumidores cuentan con el derecho de arrepentimiento para las compras realizadas por internet. Este mecanismo permite cancelar la operación dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción del producto. En ese caso, la empresa debe hacerse cargo del retiro del artículo y de los costos correspondientes.

“Si yo me arrepiento y el producto debe ser devuelto, debe ser retirado y el costo es a cargo de la empresa que me vendió el producto”, precisó el funcionario.

A estas precauciones se suma la necesidad de prestar atención a los correos electrónicos y mensajes que llegan con supuestas promociones, descuentos o notificaciones de entidades bancarias. Algunos reproducen con gran fidelidad los diseños, logotipos y formatos de comunicación de empresas reconocidas, lo que puede generar confianza en el destinatario.

Sin embargo, esa apariencia no garantiza que el remitente sea legítimo. Antes de ingresar datos personales, información bancaria o números de tarjetas, es importante comprobar la autenticidad del mensaje y evitar acceder a enlaces cuya procedencia no pueda verificarse.

La recomendación es no dejarse llevar por la urgencia de una oferta ni completar una operación si existen dudas sobre el comercio o la página. En ese sentido, Piazza insistió en la importancia de consultar antes de comprar: “Es preferible sacarse la duda en 10 minutos y no después tener que estar deambulando para tratar de que me devuelvan el dinero de un producto que no era el que yo quería o por haber comprado en una página errónea”.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe mantiene canales de atención para asesorar a los consumidores de lunes a viernes, de 8 a 18. Las consultas pueden realizarse telefónicamente, de manera presencial o a través de sus canales digitales. En Rosario, la oficina funciona en el Pasaje Álvarez 1516.

Informe de Agostina Meneghetti.