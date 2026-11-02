FOTO: Inicia el juicio por el atropello fatal de un niño en Puerto Madero

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- Este lunes se da inicio al juicio contra Mauro Ezequiel Silva, el motociclista señalado por el atropello y la muerte de Gonzalo Ian Naveiro Siquier, un niño de tan solo 7 años, en Puerto Madero en enero del año pasado. La audiencia se llevará a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) Nº5 de la ciudad.

El tribunal está compuesto por los jueces Cinthia Oberlander, Adrián Pérez Lance y Juan Manuel Grangeat, mientras que el Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi.

El acusado enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual, lo que podría conllevar una condena de entre ocho y 25 años de prisión, según informaron fuentes judiciales.

Las audiencias están programadas para los días 2, 4, 25 y 27 de noviembre, y la primera en declarar será Florencia Ayelén Siquier, madre de la víctima.

El trágico suceso ocurrió en la avenida Intendente Hernán Giralt, entre los boulevares Azucena Villaflor y Machaca Güemes, cuando Gonzalo cruzaba la calle con su familia y fue embestido por una moto Kawasaki Z900, que circulaba a más de 100 kilómetros por hora en un lugar donde la velocidad máxima permitida es de 40.

Tras el atropello, el motociclista se dio a la fuga y no prestó asistencia al menor, quien posteriormente falleció en el Hospital Argerich debido a la gravedad de sus heridas.

Silva fue detenido tres días después del incidente por la Policía de la Ciudad y efectivos de la DDI en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín.

En su declaración ante el juez de instrucción, el acusado alegó que había estado en un puesto de comidas cerca de la medianoche y que, al salir, un conocido le pidió dar una vuelta en la moto. Según su versión, avanzaron por la avenida con el semáforo en verde y él intentó esquivar a un grupo de peatones, sintiendo que había golpeado una boca de tormenta, pero en realidad había atropellado al niño.