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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

Este lunes 2 de noviembre se realizó el sorteo número 5509 de la Quiniela la primera de la mañana, donde el número a la cabeza fue 1215, correspondiente a "A primera (Niña Bonita)". Conocé todos los resultados.

02/11/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5509 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1215, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1215
2° 3678
3° 5559
4° 4940
5° 1881
6° 0708
7° 4773
8° 3408
9° 8642
10° 6529
11° 6067
12° 6038
13° 6842
14° 3407
15° 3601
16° 6414
17° 4471
18° 8419
19° 5374
20° 8684

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5509 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 2 de noviembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1215, interpretado como "A primera (Niña Bonita)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados se pueden consultar en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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