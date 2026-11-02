Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 2 de noviembre.

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El sorteo número 5509 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 2 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1215, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1215

2° 3678

3° 5559

4° 4940

5° 1881

6° 0708

7° 4773

8° 3408

9° 8642

10° 6529

11° 6067

12° 6038

13° 6842

14° 3407

15° 3601

16° 6414

17° 4471

18° 8419

19° 5374

20° 8684