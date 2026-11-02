River aún no aseguró su lugar en playoffs y se aleja de la chance de Libertadores por tabla anual

FOTO: River no pudo con Boca en un superclásico polémico.

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- River perdió 1-0 este domingo en el superclásico ante Boca, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, y no pudo asegurarse la clasificación a los playoffs.

Si bien el "Millonario" marcha cuarto en la Zona B con 23 puntos, todavía podría caer a la novena posición en caso de que se dé una gran (y poco probable) serie de resultados.

En la decimosexta fecha, River visitará al ya descendido Aldosivi de Mar del Plata, en un partido donde se asegurará el boleto a los playoffs en caso de rescatar al menos un empate.

Sin embargo, si pierde contra el "Tiburón" corre el riesgo de sufrir un nuevo golpe en este complejo 2026 y quedar eliminado.

Para que esto ocurra, Belgrano, Barracas Central y Sarmiento de Junín deberían ganar sus respectivos partidos en la última fecha, que serán contra Gimnasia y Esgrima La Plata, Racing y Tigre.

Pero con esto no será suficiente, ya que también deberían ganar en sus últimas presentaciones Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán. El más complicado es el segundo de estos equipos mencionados porque debería ganar sus dos partidos y por mucha diferencia de gol para superar a River en este aspecto.

Esta derrota del "Millonario" en el superclásico representó un doble golpe, debido a que prácticamente se despidió de la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual, aunque tiene prácticamente su lugar asegurado en la Copa Sudamericana.

Para ingresar a la Copa Libertadores del año que viene, la única opción que le queda a River es consagrarse campeón en el Torneo Clausura. Si no, debería esperar que se liberen cupos.

Finalizando hasta quinto tendría, hipotéticamente, chances de meterse, ya que lo máximo que se podrían liberar son dos plazas.

Boca liberaría estas dos plazas si gana la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura, ya que, si se consagra en la Copa Argentina, la clasificación a la Libertadores la obtendría el subcampeón del certamen federal.

Si esto pasara, el cuarto de la anual jugaría fase de grupos, mientras que el quinto debería disputar la instancia previa.