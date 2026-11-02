Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 20°. La humedad es del 83%, lo que genera una sensación de ambiente húmedo. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste (230°). La presión atmosférica se mantiene en 1012 hPa.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 2 m/s. La alta humedad podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un lunes sin precipitaciones.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones significativas. Para el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 23°, con lluvias moderadas. El jueves 5 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado.