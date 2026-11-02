Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre

FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el lunes 2 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de scattered clouds, con una temperatura actual de 25°. La sensación térmica es de 26°, lo que indica un ambiente cálido. La humedad se sitúa en un 62%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, contribuyendo a la frescura del ambiente.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave que no superará los 3 m/s. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles 4, la mínima será de 16° y la máxima de 28°, con lluvias ligeras. El jueves 5, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 13° y 30°. Finalmente, el viernes 6, la mínima será de 10° y la máxima de 20°, con algunas nubes.