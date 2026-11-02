En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre

Este lunes 2 de noviembre, Salta presenta temperaturas que oscilan entre 14° y 28°. El cielo se muestra con pocas nubes y la humedad se mantiene en un 52%. Se espera un día cálido y agradable.

02/11/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Salta para el 2 de noviembre

FOTO: Estado del tiempo en Salta para el 2 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de few clouds, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 29°. La humedad es del 52%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que no debería afectar las actividades al aire libre. La humedad se mantiene en un 52%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indica el termómetro. En general, se espera un día agradable para disfrutar en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo cubierto. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 23°, con pronóstico de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf