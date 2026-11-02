Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 2 de noviembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

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En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 28°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 29°. La humedad es del 52%, lo que contribuye a un ambiente cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 2 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 2 m/s, lo que no debería afectar las actividades al aire libre. La humedad se mantiene en un 52%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indica el termómetro. En general, se espera un día agradable para disfrutar en la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el martes 3 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo cubierto. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 5 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima descenderá a 10° y la máxima será de 23°, con pronóstico de lluvias ligeras.