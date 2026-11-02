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Alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advierte lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, con posibles granizos, ráfagas y actividad eléctrica. El aviso alcanza a once distritos, entre ellos Córdoba.

02/11/2026 | 06:30Redacción Cadena 3

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Alerta amarilla por tormentas y pronóstico de lluvias en Buenos Aires para esta noche

FOTO: Alerta amarilla por tormentas y pronóstico de lluvias en Buenos Aires para esta noche

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 2 de noviembre una alerta amarilla por tormentas que afectarán a once provincias del país. El aviso comprende zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, San Luis, Santiago del Estero y La Rioja.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Ante esta situación, el SMN recomendó evitar salir innecesariamente, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También aconsejó retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada iniciará con cielo mayormente nublado. Se espera un ambiente templado a agradable, con cielo parcialmente nublado e inestable. No se descartan lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26 °C.

Lectura rápida

¿Qué emitió el SMN? El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que afectarán a once provincias.

¿Quiénes están afectados por la alerta? Las provincias afectadas son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, San Luis, Santiago del Estero y La Rioja.

¿Cuándo se emitió la alerta? La alerta fue emitida el lunes 2 de noviembre.

¿Dónde se espera que ocurran las tormentas? Se espera que las tormentas ocurran en once provincias de Argentina.

¿Cómo se recomienda actuar ante la alerta? Se recomienda evitar salir innecesariamente, no sacar la basura y buscar refugio inmediato si se está al aire libre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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