Una rosarina ganó el auto eléctrico 0 km de Cadena 3: "Tenía miedo de que fuera una broma"

Lía, un oyente de Cadena 3 Rosario, se convirtió en la ganadora de un BYD Dolphin Mini 0 km, que fue sorteado el viernes 30 de octubre en el marco del Mes de la Familia. La mujer participó a través de la página web de la radio y se llevó el premio en un concurso de alcance nacional, del que formaron parte oyentes de todo el país.

La noticia sorprendió incluso al equipo de Cadena 3 Rosario, que había difundido la posibilidad de participar, aunque reconoció que las chances de que el premio quedara en la ciudad eran reducidas debido a la cantidad de personas que se habían inscripto desde distintas provincias y localidades.

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Lía contó que recibió el llamado el viernes, cerca de las 11.50, pero en un primer momento no atendió porque pensó que podía tratarse de una broma. Después pidió que le confirmaran la veracidad de la noticia y recibió la información que finalmente le permitió conocer que era la ganadora.

La mujer tiene 64 años, está jubilada y trabaja junto a su marido en una pequeña pyme. Está casada, tiene tres hijos, uno de ellos vive en Australia, y dos nietas. Actualmente maneja una Ford EcoSport modelo 2016 y aseguró que quiere quedarse con el vehículo eléctrico: "Me lo quiero dejar para mí", afirmó.

Además, contó que se había anotado porque le gustaba el modelo del auto y que nunca antes había ganado un premio. La sorpresa fue todavía mayor al conocer que había resultado elegido entre participantes de todo el país.

Entrevista de Alberto Lotuf.