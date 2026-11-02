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Argentinos visita a Atlético Tucumán con el objetivo de alcanzar a Boca en la cima de la tabla anual

El partido se disputa desde las 21.15 en el Monumental José Fierro. Si gana, "El Bicho" igualará en puntos al "Xeneize" en lo más alto, a falta de una fecha. "El Decano" pelea por entrar entre los ocho a playoffs. 

02/11/2026 | 10:11Redacción Cadena 3

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Gastón Verón, delantero de Argentinos Juniors.

FOTO: Gastón Verón, delantero de Argentinos Juniors.

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Argentinos Juniors visita este lunes a Atlético Tucumán en un partido clave para los objetivos de ambos equipos. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura, la penúltima de la fase regular.

El “Bicho” llega con la posibilidad de dar un paso importante en la pelea por terminar primero en la tabla anual. Actualmente suma 57 puntos y, si consigue una victoria en Tucumán, llegará a las 60 unidades, la misma cantidad que tiene Boca, líder de la clasificación acumulada.

El equipo dirigido por Nicolás Diez viene de vencer 1-0 a Independiente Rivadavia y buscará prolongar su buen momento para llegar a la última jornada con chances de quedarse con el primer puesto, que otorga un título oficial.

Atlético Tucumán busca meterse en los playoffs

Del otro lado estará un Atlético Tucumán que todavía mantiene la ilusión de clasificarse a los octavos de final del Clausura. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni suma 17 puntos y necesita ganar para sostener sus posibilidades de quedar entre los ocho mejores de la Zona B.

El “Decano” llega tras conseguir un triunfo por 1-0 ante Tigre y buscará aprovechar la localía frente a un rival que pelea por objetivos importantes en la tabla anual. Además, estará pendiente de los resultados de sus competidores directos en la lucha por la clasificación.

El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez, con Fabrizio Llobet a cargo del VAR. La pelota comenzará a rodar a las 21.15 en el Monumental José Fierro.

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Lectura rápida

¿Qué partido se jugará? Se jugará un encuentro entre Argentinos Juniors y Atlético Tucumán.

¿Quiénes dirigen los equipos? Nicolás Diez dirige a Argentinos Juniors y Julio César Falcioni a Atlético Tucumán.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este lunes a las 21.15.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Monumental José Fierro.

¿Por qué es importante este partido? Es clave para ambos equipos; Argentinos Juniors busca liderar la tabla anual y Atlético Tucumán aspira a clasificar a los playoffs.

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