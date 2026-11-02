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Resultados clave en el caso de Nancy Godoy: se esperan pericias y despedida pública

El miércoles 4 de noviembre se realizará una despedida pública en Esquina para Nancy Godoy, mientras se esperan resultados de pericias cruciales en la investigación del crimen de la docente.

02/11/2026 | 10:53Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) – La investigación sobre el asesinato de Nancy Godoy, la docente de 52 años que perdió la vida en la provincia de Corrientes, se encuentra en una semana decisiva ya que se anticipa la publicación de resultados de pericias relevantes. Además, se llevará a cabo una despedida pública en Esquina para rendir homenaje a su memoria.

El abogado de la querella, Matías Rojo, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y confirmó que esta semana podrían estar listos los análisis sobre la ropa, alpargatas, calzas y sogas que fueron secuestradas durante un allanamiento en la propiedad del capataz Ireneo Zarza.

Asimismo, se esperan los estudios para determinar la fecha de la muerte, realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Si se divulgan los resultados de estas pericias, alguno de los imputados, que incluyen a Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ezquiel Bordón, podría ampliar su declaración.

En cuanto a la despedida, esta se llevará a cabo el 4 de noviembre de 06:00 a 18:00 hs. en la plaza 9 de Julio, en la ciudad de Esquina. La comunidad está invitada a acercarse y acompañar a los familiares en este difícil momento tras el trágico suceso.

Un comunicado emitido por sus seres queridos expresa: "Hasta siempre, Nancy. Tu historia y tu lucha vivirán para siempre en nuestros corazones".

Previo a la despedida pública, se realizará una ceremonia íntima el martes por la noche, donde participarán familiares y amigos más cercanos a la docente.

Lectura rápida

¿Qué se espera esta semana en el caso Nancy Godoy?
Se anticipa la publicación de resultados de pericias importantes en la investigación del asesinato.

¿Cuándo será la despedida pública?
La despedida se realizará el 4 de noviembre de 06:00 a 18:00 hs. en la plaza 9 de Julio, Esquina.

¿Quién es Matías Rojo?
Es el abogado de la querella que ha confirmado los avances en las pericias sobre el caso.

¿Qué pericias se esperan?
Se esperan análisis sobre ropa y otros objetos secuestrados, así como estudios para determinar la fecha de la muerte.

¿Quiénes son los imputados en el caso?
Los imputados incluyen a Ireneo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ezquiel Bordón.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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