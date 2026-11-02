Saúl Laverni cuestionó el arbitraje argentino: "Es honesto, pero está mal"

El exárbitro internacional Saúl Laverni analizó la polémica que atraviesa al arbitraje argentino y cuestionó la dependencia que, a su entender, desarrollaron los jueces respecto del VAR. En diálogo con Radioinforme 3, sostuvo que muchos árbitros dejaron de asumir la responsabilidad de sus decisiones y esperan que la tecnología intervenga para resolver las jugadas comprometidas.

“Se ha generado una instancia donde el compromiso de mis colegas ha pasado a una decisión de no comprometerse y esperar que el VAR te salve”, afirmó Laverni. Para el exjuez, esa actitud afecta la autoridad arbitral y quedó expuesta durante el último Superclásico, especialmente en la jugada que derivó en la expulsión de Martínez Quarta a los siete minutos.

Laverni consideró que el árbitro no podía dejar pasar la sujeción que originó la intervención del VAR y señaló que la decisión temprana modificó por completo el desarrollo del encuentro. También entendió que esa situación pudo haber condicionado al juez durante el resto del partido. “Tuvo una mala tarde que probablemente esa jugada a los siete minutos le haya hecho un clic”, evaluó.

El exárbitro también cuestionó la falta de un criterio uniforme para sancionar las infracciones dentro del área. Como ejemplo, mencionó la sujeción sobre Otamendi y comparó esa acción con otras jugadas del Superclásico en las que sí hubo intervención arbitral. “Si tomaste la primera sujeción a los siete minutos, ¿por qué no llamaste por la sujeción a Otamendi?”, planteó.

En ese sentido, Laverni advirtió que los agarrones se convirtieron en una práctica habitual que muchas veces impide que los futbolistas puedan disputar la pelota. “Hay tres jugadores de Boca que lo están obstaculizando. Hemos visto últimamente que le han sacado la camiseta”, describió. Para él, el fútbol argentino llegó a un extremo en el que esas acciones necesitan volver a ser revisadas y sancionadas con mayor coherencia.

El exjuez sostuvo que la crisis no se limita al Superclásico y mencionó otros partidos de la fecha en los que hubo controversias, como los encuentros de Barracas Central ante Belgrano y Vélez frente a San Lorenzo, además del arbitraje de Andrés Merlos en Junín. Sobre este último, defendió algunas de sus decisiones y cuestionó que se responsabilice al árbitro por situaciones que, según remarcó, también dependen del comportamiento de los futbolistas.

“Después de errores penales vamos a errar, foules vamos a errar, amarillas y rojas vamos a errar, pero no permitan la pérdida de la autoridad”, expresó Laverni. A su juicio, uno de los problemas más visibles es el amontonamiento de jugadores alrededor del árbitro para protestar cada fallo, una conducta que debilita la conducción del partido.

En ese punto, recordó que las reglas establecen que solamente el capitán está autorizado a dialogar con el árbitro, pero señaló que esa disposición no se cumple. “La regla dice que el único que puede hablar con el árbitro es el capitán. Antes no decía eso la regla. Ahora lo dice. Pero no se cumple”, remarcó, al cuestionar la falta de sanciones ante las protestas colectivas.

Consultado sobre la honestidad de los árbitros argentinos, Laverni fue contundente: “Sí, es honesto, pero está mal. Están dirigiendo mal”. Consideró que el problema requiere una revisión profunda del sistema arbitral y de sus responsables, aunque reconoció que cualquier modificación también involucra a los dirigentes de la AFA y a los presidentes de los clubes.

El exárbitro propuso que los jueces se sienten a analizar lo ocurrido y revisen sus actuaciones, en lugar de limitarse a esperar que las polémicas se disipen. Incluso planteó la necesidad de una instancia colectiva de reflexión: “Algo hay que hacer, por lo menos sentarse a tomar mate abajo en los árboles. Decir: muchachos, ¿qué hicimos este fin de semana? ¿Qué pasó?”.

Laverni también señaló que las redes sociales amplificaron las críticas y aceleraron la exposición de los errores arbitrales. A diferencia de otras épocas, cuando el análisis llegaba a través de los diarios o los programas deportivos, sostuvo que hoy las decisiones se discuten de manera inmediata y se multiplican las opiniones. Sin embargo, aclaró que esa mayor exposición no explica por sí sola los problemas de conducción que observa dentro de las canchas.

Por último, rechazó que la solución pase por incorporar árbitros extranjeros para dirigir el torneo argentino. Consideró que el problema debe resolverse dentro del propio sistema y cuestionó la idea de que los jueces del exterior puedan adaptarse fácilmente a las particularidades del fútbol local. También defendió a los árbitros del interior frente a las generalizaciones y las restricciones para dirigir a equipos de sus propias ciudades. “Siempre echándole la culpa a los demás y tratando de ser ejemplar y tomando medidas y distancia de lo que está mal cuando no tienen un espejo en la casa”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.