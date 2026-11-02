El reflexivo proceso de armado del demo ganador de Corales: "Lo que queda de una canción"

El ganador de la categoría Grupos Corales de la tercera edición de Sueños de Radio es el Instituto Superior de Educación Artística Musical Domingo Zípoli, de la ciudad de Córdoba.

La institución educativa se consagró con el primer puesto gracias a su destacada producción titulada "Lo que queda de una canción".

En diálogo con Cadena 3, Emilio Chavesta –director de coro y docente que lideró el grupo- destacó: “La idea del programa surgió con la necesidad de tratar de exponer y de mostrar lo que cada uno de los chicos vive y transcurre en nuestra escuela. Porque cantamos desde la sala de cuatro hasta el último año del nivel secundario. Y a medida que van pasando los años y que va pasando el tiempo, van pasando maestros, van pasando historias, van pasando un montón de situaciones, de experiencias y que se van transformando en huellas en cada una de las vidas de los chicos, de los docentes también. Y toda esa impronta, esa marca que nos deja tanto aprendizaje, entendimos que el medio, que son las canciones, que es la música, es ese medio y que deriva en un montón de consecuencias para la vida y de aprendizajes que fueron dando un significado y que a través de este programa fue la oportunidad de poner en palabras, de poner en música y de poner en significado todo ese recorrido y toda esa consecuencia que genera en cada uno”.

Chavesta agregó: “Para nosotros, haber ganado el premio significó una alegría y un orgullo inmenso, porque es una categoría en la cual obviamente nos sentimos representados por nuestra escuela, por nuestra especialidad y por lo que hacemos cotidianamente todos los días. Así que ha sido una felicidad enorme para cada uno de nosotros. Sabemos de la importancia y el alcance que tiene este concurso. Ha sido una oportunidad de reflexionar, de poner en común y de trabajar de manera autónoma todo el recorrido que han hecho en nuestra escuela”.

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Consultado acerca del valor educativo aportado por el concurso a sus estudiantes, Chavesta dijo: “Les dio ese espacio que quizás no teníamos en ninguna materia, no teníamos en ningún coro, que un grupo de estudiantes, un grupo de amigos de distintos elencos corales también de la escuela, que pudieran compartir y que ellos mismos pudieran solamente y autónomamente pudieran llevar y expresar y juntar en este proyecto todo eso que vivieron. Entonces para ellos fue un aprendizaje enorme poder volcar esa experiencia, reflexionarla, porque lo pensaron, lo charlaron, sacaron sus propias conclusiones. Ha sido muy interesante ver también ese proceso de reflexión al cual llegaron y que están a punto de terminar el nivel secundario, lo cual es una manera también de cerrar el ciclo y de abrir una nueva puerta en sus vidas ahora que empiezan otra etapa”.

Entrega de equipos

Del 16 al 20 de noviembre, Cadena 3 viajará a San Francisco y Rosario para entregar los premios a los ganadores de las categorías Bandas de Garaje y Radioteatro, y a Berazategui para reconocer el trabajo de la Escuela Especial de Asís.

Y el 24 se trasladará a la localidad santiagueña de Herrera para adjudicar los premios de la categoría Folklore. En tanto, el 27 se entregarán los reconocimientos de Grupos Corales en Córdoba.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.