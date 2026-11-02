Cinco heridos al chocar un Uber y un colectivo que llevaba alumnos en Córdoba

FOTO: Un choque entre un colectivo y un auto dejó cinco heridos en Córdoba.

Cinco personas resultaron heridas tras un choque entre un auto que prestaba servicio de Uber y un colectivo de una empresa privada que trasladaba a niños de una escuela primaria, en barrio Altamira de la ciudad de Córdoba.

La colisión se produjo en la intersección de las calles Martín Cartechini y Estados Unidos.

Las cinco personas lesionadas viajaban en el automóvil. Los chicos que iban en el colectivo no sufrieron heridas.

No se precisó la gravedad de las lesiones ni las circunstancias en las que se produjo el choque.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.