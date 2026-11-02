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Cinco heridos al chocar un Uber y un colectivo que llevaba alumnos en Córdoba

Todo ocurrió en Martín Cartechini y Estados Unidos, en barrio Altamira.

02/11/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Un choque entre un colectivo y un auto dejó cinco heridos en Córdoba.

FOTO: Un choque entre un colectivo y un auto dejó cinco heridos en Córdoba.

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    Audio. Cinco heridos al chocar un Uber y un colectivo que llevaba alumnos en Córdoba

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Cinco personas resultaron heridas tras un choque entre un auto que prestaba servicio de Uber y un colectivo de una empresa privada que trasladaba a niños de una escuela primaria, en barrio Altamira de la ciudad de Córdoba.

La colisión se produjo en la intersección de las calles Martín Cartechini y Estados Unidos.

Las cinco personas lesionadas viajaban en el automóvil. Los chicos que iban en el colectivo no sufrieron heridas.

No se precisó la gravedad de las lesiones ni las circunstancias en las que se produjo el choque.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque entre un auto de Uber y un colectivo dejó cinco personas heridas.

¿Quiénes fueron los afectados? Cinco personas que viajaban en el auto resultaron heridas; los niños en el colectivo no sufrieron daños.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de las calles Martín Cartechini y Estados Unidos, en Córdoba.

¿Por qué no se dieron más detalles? No se precisaron la gravedad de las lesiones ni la cantidad de alumnos en el colectivo ni la escuela a la que pertenecían.

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