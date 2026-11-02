Hordas de motos en Córdoba: aplicaron multas por ruidos molestos y retuvieron 40 vehículos

FOTO: Una caravana de motos alteró el descanso de vecinos en distintos barrios de Córdoba. (Captura)

El director ejecutivo del Ente Municipal de Fiscalización y Control de Córdoba, Ezequiel Hormaeche, explicó que durante el fin de semana se aplicaron multas y se realizaron operativos ante las concentraciones de motociclistas en distintos sectores de la ciudad.

Según precisó en diálogo con Cadena 3, la Policía provincial retuvo 40 motos, mientras que el municipio reforzó la fiscalización de comercios alrededor de los cuales se producían algunas de esas reuniones.

El funcionario aclaró que circular en grupo no está prohibido, pero advirtió que las conductas que generan molestias o ponen en riesgo a otros sí son sancionables. "Lo que sí están prohibidas son las consecuencias de algunas conductas indebidas", sostuvo.

En ese sentido, mencionó la ordenanza municipal 13.660 y explicó que contempla las modificaciones en los vehículos que provocan ruidos molestos y la conducción temeraria. Según indicó, la figura vinculada con las denominadas hordas puede aplicarse a partir de dos motocicletas cuando generan ruidos molestos o realizan conductas temerarias.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Consultado sobre la aplicación concreta de sanciones durante el fin de semana, Hormaeche confirmó que hubo multas y acciones disuasivas, con intervención de la Policía de Tránsito municipal, la Policía provincial y el programa Ojos en Alerta.

Entre los sectores donde se reforzaron los controles, mencionó barrio Yofre, la avenida Donato Álvarez y la calle Elías Yofre, frente al Jockey Club, en la zona sur. También señaló que se siguieron las convocatorias en estaciones de servicio de la zona norte, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gobierno municipal, por instrucción del intendente Daniel Passerini.

El control también alcanzó a los comercios vinculados con las concentraciones nocturnas. Hormaeche explicó que algunas reuniones se producen alrededor de kioscos que venden alcohol fuera del horario permitido.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Después de las 12 de la noche está prohibida la venta de alcohol en los kioscos de la ciudad", remarcó. En ese marco, informó que durante los operativos del viernes por la noche se fiscalizaron más de 120 comercios y se clausuraron 22. Según sostuvo, los establecimientos sancionados vendían alcohol y favorecían los puntos de encuentro de estos grupos.

Además de las 40 motocicletas retenidas por la fuerza provincial, el funcionario reportó la retención de otros nueve vehículos y una persona detenida en los procedimientos del fin de semana.

Para dimensionar la actividad de control, Hormaeche aseguró que, en lo que va de 2026, la Policía de Córdoba retuvo 12.600 motos y la Policía de Tránsito municipal, otras 2.870, por contravenciones de distinta índole. Esas cifras corresponden al conjunto de infracciones detectadas y no exclusivamente a episodios de ruidos molestos o circulación en hordas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Lucía González.