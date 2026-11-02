Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en dos días si EE. UU. acepta sus condiciones

FOTO: Estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, en el norte de Omán.

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA) -- El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, anunció este lunes que la reactivación del estrecho de Ormuz podría llevarse a cabo en un plazo de dos días, siempre que Estados Unidos acepte las demandas "legítimas" de Irán.

En la conferencia de prensa semanal en Teherán, Baghaei afirmó que cualquier interacción indirecta entre Irán y Estados Unidos, mediada por terceros, debe basarse en el plan de siete días que Teherán presentó en septiembre. El portavoz también mencionó que la parte iraní ha reducido a dos días el tiempo necesario para implementar dicho plan como una muestra de buena fe.

Baghaei indicó: "Hemos anunciado que, si se satisfacen las demandas de Irán, se podrá restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz e iniciar el proceso de negociación en un corto plazo". Aclaró que todo depende de la decisión de Washington sobre cómo proceder respecto al futuro del proceso.

El vocero destacó que Irán ha expresado sus demandas de manera clara, razonable y lógica, y enfatizó que no se puede llegar a ningún acuerdo ni reabrir el estrecho de Ormuz de forma segura sin que EE. UU. ponga fin a su bloqueo naval y atienda las demandas de Teherán.

El 22 de septiembre, Irán, a través de mediadores, presentó a Estados Unidos su plan de siete días, que incluye condiciones para poner fin a la guerra en todos sus aspectos y reabrir el estrecho de Ormuz, coincidiendo con el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Las exigencias de Irán incluyen el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, la eliminación de restricciones a las exportaciones petroleras y la liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

Hasta el momento, las gestiones diplomáticas no han logrado alcanzar un entendimiento significativo.