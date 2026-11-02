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Aviones húngaros escoltan aeronave de Wizz Air tras amenaza de bomba en vuelo de Londres a Sofía

El vuelo estaba programado de Londres a Sofía, pero fue obligado a desviarse y solicitó autorización para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest.

02/11/2026 | 12:49Redacción Cadena 3

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Nave de Wizz Air.

FOTO: Nave de Wizz Air.

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Buenos Aires, 2 de noviembre (NA-Xinhua) — Aviones de combate húngaros Gripen fueron enviados este lunes para escoltar a Budapest a una aeronave de pasajeros de Wizz Air, después de que una amenaza de bomba obligara a la aeronave a desviarse, informó el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi.

La aeronave, que tenía programado volar de Londres a Sofía, fue obligada a desviarse y solicitó autorización para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest, precisó el ministro en una publicación en Facebook, captada por la Agencia Noticias Argentinas.

El incidente activó una alerta de la policía aérea ALPHA de la OTAN, lo que provocó que las fuerzas armadas húngaras desplegaran en cuestión de minutos aviones de combate húngaros Gripen para garantizar el aterrizaje seguro del avión de pasajeros.

Los aviones caza regresaron a su base en Kecskemet, en el centro de Hungría, y la Policía tomó control de la respuesta en tierra, precisa finalmente un informe de Xinhua.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la aeronave?
Una amenaza de bomba obligó a un vuelo de Wizz Air a desviarse y solicitar aterrizaje en Budapest.

¿Quién informó sobre el incidente?
El ministro de Defensa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, fue quien brindó la información.

¿Cuándo sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar el lunes 2 de noviembre de 2026.

¿Dónde aterrizó el avión?
La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest.

¿Cómo se manejó la situación?
Aviones de combate Gripen fueron desplegados para escoltar el aterrizaje seguro del vuelo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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