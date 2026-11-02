Aviones húngaros escoltan aeronave de Wizz Air tras amenaza de bomba en vuelo de Londres a Sofía

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA-Xinhua) — Aviones de combate húngaros Gripen fueron enviados este lunes para escoltar a Budapest a una aeronave de pasajeros de Wizz Air, después de que una amenaza de bomba obligara a la aeronave a desviarse, informó el ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi.

La aeronave, que tenía programado volar de Londres a Sofía, fue obligada a desviarse y solicitó autorización para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest, precisó el ministro en una publicación en Facebook, captada por la Agencia Noticias Argentinas.

El incidente activó una alerta de la policía aérea ALPHA de la OTAN, lo que provocó que las fuerzas armadas húngaras desplegaran en cuestión de minutos aviones de combate húngaros Gripen para garantizar el aterrizaje seguro del avión de pasajeros.

Los aviones caza regresaron a su base en Kecskemet, en el centro de Hungría, y la Policía tomó control de la respuesta en tierra, precisa finalmente un informe de Xinhua.