Iliana Iotova se consagra como presidenta de Bulgaria tras la segunda vuelta electoral

Buenos Aires, 2 de noviembre (NA-Xinhua) — La presidenta en funciones de Bulgaria, Iliana Iotova, ha sido proclamada ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado domingo, de acuerdo con los resultados difundidos este lunes por la comisión electoral del país.

Con más del 99 % de los votos contabilizados, Iotova, quien se presentó junto a Kiril Valchev como candidato a vicepresidente, logró obtener el 57,6 % de los sufragios, según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Sus oponentes, el ex primer ministro provisional Andrey Gyurov y su compañero de fórmula Georgi Kandev, alcanzaron casi el 39,4 % de los votos. Alrededor del 3 % de los votantes optaron por la opción "No apoyo a nadie"; se prevé que los resultados oficiales se den a conocer a más tardar el miércoles, según un informe de Xinhua.

Según la Constitución búlgara, el candidato que obtenga más votos en la segunda vuelta se consagra como presidente, sin importar la tasa de participación electoral.

Los ciudadanos de Bulgaria eligen directamente al presidente para un mandato de cinco años; el actual mandato de Iotova finalizará a finales de enero de 2027.

La mujer, de 62 años, fue seleccionada como vicepresidenta en las elecciones presidenciales de 2016 y 2021; asumió la jefatura de Estado el 23 de enero de 2026, tras la renuncia del anterior mandatario, Rumen Radev, en conformidad con la Carta Magna del país.

Valchev, el vicepresidente, también se desempeña como director general de la Agencia Búlgara de Noticias.