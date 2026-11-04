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El Papa León XIV pide oraciones antes de su viaje a Sudamérica para fortalecer la fe

El Papa León XIV, en su audiencia general, instó a los fieles a rezar por su próximo viaje apostólico a Sudamérica, que se llevará a cabo del 6 al 17 de noviembre.

04/11/2026 | 09:39Redacción Cadena 3

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El Papa León XIV pide oraciones antes de su viaje a Sudamérica para fortalecer la fe

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Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- Durante la audiencia general de este miércoles en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa León XIV solicitó las oraciones de los fieles para su viaje a Sudamérica, programado del 6 al 17 de noviembre.

A solo dos días del inicio de su sexto viaje apostólico, que lo llevará a la Argentina este domingo, el Sumo Pontífice expresó en español: "El próximo viernes partiré hacia Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, avive el fuego de la caridad y nos anime a seguir proclamando el Evangelio con alegría".

Asimismo, se dirigió a los fieles en italiano para pedir: "Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero".

El mensaje de la Iglesia a días de la llegada del Papa

Con la llegada de León XIV a nuestro país a la vista, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, envió un mensaje al Gobierno nacional el martes, enfocándose en las necesidades que enfrenta el país.

"Es una Argentina que padece necesidades y que busca el camino", afirmó el obispo, subrayando que hay sectores muy postergados que necesitan una mano más grande. Por ello, hizo un llamado a generar más oportunidades de empleo y mayor participación ciudadana.

Lectura rápida

¿Qué evento está próximo a ocurrir?
El Papa León XIV realizará un viaje apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre.

¿Quién hizo un llamado a la oración?
El Papa León XIV pidió a los fieles que oren por su misión en Sudamérica.

¿Cuándo comenzará el viaje del Papa?
El viaje del Papa comenzará el viernes 6 de noviembre.

¿Qué países visitará el Papa?
Visitará Uruguay, Argentina y Perú durante su viaje apostólico.

¿Cuál es el mensaje del obispo Dante Braida?
El obispo destacó las necesidades de la Argentina y pidió más oportunidades de empleo y participación ciudadana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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