FOTO: Organizaciones se pronuncian contra el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – Diversas entidades emitieron comunicados en repudio al ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, perpetrado por cerca de 100 jóvenes, quienes registraron el accionar y lo publicaron en sus redes sociales. Mientras continúan los rechazos, la investigación ya está en curso para avanzar con las identidades de todos los implicados.

La Federación Argentina LGBT (FALGBT) informó que ya se presentó la denuncia correspondiente para "exigir justicia" e hizo referencia a la marcha del próximo sábado 7 de noviembre: "El orgullo en las calles es nuestra resistencia".

Desde la agrupación feminista "Ahora que sí nos ven", expresaron: "Es evidente y es necesario decirlo una vez más: los discursos de odio no son gratuitos y el costo se traduce en ataques y muertes. La deshumanización y el odio que sufre este colectivo es sistemático y es letal".

Al repudio se sumó Amnistía Internacional Argentina: "Hay violencias que empiezan mucho antes del golpe. Comienzan cuando se discrimina, se estigmatiza y se deshumaniza. Cuando los prejuicios contra mujeres, trabajadoras sexuales y personas LGBTI+ se vuelven parte del discurso cotidiano, la violencia puede naturalizarse y profundizarse".

"Desde Amnistía Internacional advertimos que estos hechos deben investigarse con perspectiva de género, considerando la posible motivación discriminatoria y garantizando la protección de las víctimas. Nadie debería tener miedo de salir a la calle por ser quien es", manifestaron.

Casa del Encuentro también emitió un comunicado en redes sociales en el que sostuvieron que "los discursos de odio tienen consecuencias": "Cuando desde distintos espacios de poder se promueven discursos que estigmatizan y deshumanizan a determinadas identidades, se contribuye a naturalizar la discriminación y la violencia".

"Exigimos que se investiguen los hechos con perspectiva de género y diversidad. Que se garantice la protección de las víctimas. Ninguna vida vale menos y todas merecen ser vividas libres de violencias", sumaron.

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) se hizo eco del grave ataque y expuso: "Repudiamos los hechos de violencia contra nuestra comunidad. Los discursos de odio ya no son sólo insultos y agresiones en redes. Sr. Presidente, usted es el mayor responsable del avance de la violencia en Arg. Cumpla la ley, cumpla su rol".