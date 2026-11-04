Central participará de una conferencia con Boca y Argentinos antes de la definición de la Liga

Rosario Central tendrá representación este jueves en una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional junto a Boca y Argentinos Juniors, los tres equipos que llegan a la última fecha con posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga, por la tabla anual. El encuentro será a las 17 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, dos días antes de la definición.

Por el Canalla participarán el defensor Gastón Ávila y el entrenador Jorge Almirón, quienes compartirán la mesa con Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena, de Boca, y Nicolás Oroz y Nicolás Diez, de Argentinos. También fueron invitados los presidentes Gonzalo Belloso, Juan Román Riquelme y Cristian Malaspina.

La definición será el sábado desde las 17.30, con los tres partidos en simultáneo. Boca y Argentinos lideran la tabla con la misma cantidad de puntos, aunque el equipo de la Ribera tiene ventaja por diferencia de gol. Central está a una unidad de ambos y necesita ganar ante Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, y esperar que sus competidores no consigan un triunfo.

Durante el encuentro también se presentará el nuevo diseño del trofeo que recibirá el campeón. Desde la Liga Profesional señalaron que la iniciativa busca transmitir un mensaje de convivencia entre los protagonistas bajo el lema "Rivales, no enemigos", en medio de la expectativa por una definición que tendrá a Central como uno de los aspirantes.