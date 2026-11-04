Máxima alerta en Córdoba: piden urgente ayuda para dar con el paradero de una adolescente de 16 años

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Una profunda preocupación envuelve por estos días a la comunidad cordobesa tras confirmarse la desaparición de Zoe Morena Paz, una adolescente de 16 años con domicilio en barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) activó de inmediato los protocolos de búsqueda a través de la Unidad Judicial correspondiente para dar con su paradero lo antes posible.

Detalles clave y características físicas para la identificación

De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades judiciales, al momento de ausentarse, la joven vestía una calza de color negro, un top blanco, una campera Adidas negra con capucha y zapatillas Vans negras.

Asimismo, se detalló que Zoe no cuenta con dinero en efectivo, tarjetas de crédito, tarjeta SUBE ni ningún otro elemento de movilidad o pago electrónico, lo que incrementa el grado de vulnerabilidad de la situación.

Para facilitar su reconocimiento en la vía pública, la fiscalía aportó sus rasgos físicos y una serie de tatuajes distintivos que lleva en distintas partes del cuerpo:

-Estatura: Mide aproximadamente 1,65 metros.

-Cabello: Oscuro, con leves ondas o rulos.

-Tatuaje en la espalda: Una figura de gran tamaño de una flor.

-Hombro izquierdo: La inscripción “222”.

-Costillas izquierdas: Un diseño de tres rosas.

-Brazos: Inscripciones con letras de canciones en ambas extremidades.

Canales oficiales de contacto para aportar datos

Ante la urgencia del caso, la Justicia solicita a cualquier ciudadano que posea datos certeros sobre dónde podría encontrarse la menor que se comunique de inmediato con los canales habilitados.

Toda información puede ser aportada de manera presencial en la Unidad Judicial 17, ubicada en la Avenida Juan B. Justo 6900 (barrio Liceo General Paz), o bien a través de las líneas telefónicas directas 4332810 / 11 o al 4481016 (Interno 34321).