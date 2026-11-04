ANMAT prohíbe dos insumos médicos por irregularidades en San Juan
Los productos fueron detectados durante una inspección en un depósito y podrían representar un riesgo para los pacientes.
FOTO: ANMAT prohíbe dos insumos médicos por irregularidades en San Juan
Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el país de dos insumos médicos que presentaban irregularidades en sus registros y rótulos, tras una inspección llevada a cabo en un establecimiento de la ciudad de San Juan.
La medida fue establecida mediante la Disposición 7133/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial, y afecta a un sistema de aspiración endotraqueal VITAL-CATH y a camisolines descartables de la marca DIMEX. Durante la fiscalización en la empresa INSUMED SAN JUAN SRL, se encontraron 15 unidades del sistema de aspiración y planchas de etiquetas para los camisolines.
El sistema de aspiración, modelo para adultos, referencia 62140M, con lote 20120101, presentaba en su envase interno una etiqueta que decía "KIMS - EO", sin identificación del importador ni número de registro sanitario. En cuanto a los camisolines, se identificaron como un pack de 10 unidades, lote 0109POL16 y número de producto médico PM 2289-3.
Etiquetas posiblemente falsificadas y productos vencidos
Al analizar los rótulos de los camisolines, la empresa CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, confirmó que las etiquetas eran falsificadas. Además, aclaró que ese número de registro corresponde a barbijos y no a camisolines, que se comercializan bajo otra identificación.
Respecto al sistema de aspiración, la firma DCD PRODUCTS S.R.L., responsable de su registro e importación, indicó que el lote encontrado había vencido el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, destacó que el envase interno no correspondía a la presentación utilizada por la empresa.
Frente a estas irregularidades y la falta de garantías sobre las condiciones de conservación, funcionamiento y seguridad de los productos, la ANMAT consideró que podrían representar un riesgo para los pacientes. Por lo tanto, se dispuso la prohibición en todo el territorio nacional y se ordenó la intervención del área jurídica para evaluar la presentación de la pertinente denuncia penal.
Lectura rápida
¿Qué productos fueron prohibidos?
El sistema de aspiración endotraqueal VITAL-CATH y los camisolines descartables de la marca DIMEX.
¿Quién tomó la decisión de prohibir los productos?
La decisión fue tomada por la ANMAT tras detectar irregularidades durante una inspección.
¿Dónde se encontraron los productos?
Los productos fueron hallados en un establecimiento de la empresa INSUMED SAN JUAN SRL, en San Juan.
¿Qué irregularidades se encontraron?
Se detectaron etiquetas falsificadas y productos vencidos, además de falta de información sobre el importador.
¿Cuál es el riesgo para los pacientes?
Las irregularidades y falta de garantías sobre los productos pueden representar un riesgo para la salud de los pacientes.
[Fuente: Noticias Argentinas]