ANMAT prohíbe dos insumos médicos por irregularidades en San Juan

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el país de dos insumos médicos que presentaban irregularidades en sus registros y rótulos, tras una inspección llevada a cabo en un establecimiento de la ciudad de San Juan.

La medida fue establecida mediante la Disposición 7133/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial, y afecta a un sistema de aspiración endotraqueal VITAL-CATH y a camisolines descartables de la marca DIMEX. Durante la fiscalización en la empresa INSUMED SAN JUAN SRL, se encontraron 15 unidades del sistema de aspiración y planchas de etiquetas para los camisolines.

El sistema de aspiración, modelo para adultos, referencia 62140M, con lote 20120101, presentaba en su envase interno una etiqueta que decía "KIMS - EO", sin identificación del importador ni número de registro sanitario. En cuanto a los camisolines, se identificaron como un pack de 10 unidades, lote 0109POL16 y número de producto médico PM 2289-3.

Etiquetas posiblemente falsificadas y productos vencidos

Al analizar los rótulos de los camisolines, la empresa CINMOR S.R.L., titular del registro PM 2289-3, confirmó que las etiquetas eran falsificadas. Además, aclaró que ese número de registro corresponde a barbijos y no a camisolines, que se comercializan bajo otra identificación.

Respecto al sistema de aspiración, la firma DCD PRODUCTS S.R.L., responsable de su registro e importación, indicó que el lote encontrado había vencido el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, destacó que el envase interno no correspondía a la presentación utilizada por la empresa.

Frente a estas irregularidades y la falta de garantías sobre las condiciones de conservación, funcionamiento y seguridad de los productos, la ANMAT consideró que podrían representar un riesgo para los pacientes. Por lo tanto, se dispuso la prohibición en todo el territorio nacional y se ordenó la intervención del área jurídica para evaluar la presentación de la pertinente denuncia penal.